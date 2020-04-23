Ким Кардашьян является иконой стиля для поколения 2010-х. Именно на нее равняются миллионы девушек и женщин по всему миру

Как и любую знаменитость, Кардашьян очень часто копируют и пытаются быть на нее похожей. Politeka.net собрала подборку самых горячих двойников и копий светской львицы.

Блогер и модель Лилит Буш очень похожа на Ким. Даже спутника жизни по примеру звезды она себе нашла чернокожего.

Сестры Соня и Файза Али очень похожи на сестер Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Они живут в Дубае и пытаются стать популярными за счет схожести с самыми знаменитыми женщинами в Инстаграм.

Хорватский бьюти-блогер Елена Пежич сделала несколько операций, чтобы быть похожей на Ким. Когда она делает соответствующий макияж, девушек не отличить.

Американская модель Камилла Осман частая гостья на голливудских вечеринках. Она, кстати, лично знакома с Ким Кардашьян.

Отметим, что кроме явных двойников у Ким Кардашьян есть также копии – это модели, которых в СМИ окрестили копиями звезды. Так, британская копия Кардашьян – это модель нижнего белья Деми Роуз, русская версия Ким – пышногрудая модель Анастасия Квитко, а украинская копия – модель Алена Омович.

Как видим, копий Ким во всем мире очень много. Пожалуй, ее мужу, Канье Уэсту, нужно присмотреться.

Напомним, что Деми Роуз в нижнем белье ошарашила размером своих гирь: "Сейчас выпрыгнут".

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян крупным планом показала свои необъятные формы: "Огонь!".

Также Politeka писала, что украинская копия Кардашьян сверкнула упругими «дыньками» в экстремальном декольте: «Кайф».