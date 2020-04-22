Відома модель Анастасія Квітко, яку прозвали російської Кардаш'ян, показала новий спокусливий образ в Instagram

На кадрах Квітко показує себе у чорному обтягуючому комбінезоні. В ньому було глибоке декольте і на спині сіточка. Волосся Анастасія вирішила залишити розпущеним. Анастасія покрасувалася перед дзеркалом а після цього пройшлася по коридору. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 200 тисяч лайків і написали кілька коментарів, в яких активно ставили лайки і писали, наскільки чарівно виглядає модель.

Повідомлялося, що Модель Анастасія Квітко показала досить пишні форми в мереживній білизні.

Дівчина вирішила порадувати аудиторію сміливим кадром, на якому засвітилася в одному тонкому мереживній білизні персикового відтінку.

«Знайдіть гарнюню, таку як я, щоб проводити час в соціальній ізоляції разом (ну, в усякому разі, поки) у додатку знайомств», - написала модель. Шанувальники почали навперебій розхвалювати фігуру Квітко і відзначати її гідності. Деякі ж написали, що дівчина виглядає, як "крихітка на мільйон".

Раніше ми повідомляли, що модель Анастасія Квітко вразила гарячої позою на відпочинку.

«Ммм, космос. Літній час виглядає оревно. Дуже добре», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Квітко позує напівсидячи в мікроскопічному бікіні, виставивши напоказ розкішні форми. Доповнює образ моделі елегантна кепка і окуляри.

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