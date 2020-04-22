Відома модель Демі Роуз показала нове спокусливе фото в Instagram

На фото Роуз сидить в купальнику, який ледве вміщує пишні груди моделі і таке відчуття, що "м'ячики" зараз вистрибнуть. Також Демі була в штанах і фотографувала себе на телефон у дзеркало. На тлі можна побачити килим і скляний журнальний столик, гирю і інші предмети інтер'єру. Волосся цього разу зірка вирішила зібрати, щоб не заважали. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли нічого написати в коментарях або поставити лайки. Все через те, що Демі опублікувала знімок в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що модель Демі Роуз продемонструвала новий спокусливий образ, влаштувавши фотосесію на пляжі.

Знаменита модель, яку часто називають британської Кардашьян, обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і дуже сміливими кадрами, які повністю демонструють її фігуру. Модель не соромиться своїх пишних форм, тому активно хвалиться ними перед об'єктивом.

Повідомлялося, що Демі Роуз показала фанатам найближчих «друзів» на карантині, з якими вирішила пограти.

Так, Роуз позує в одній майці лежачи на ліжку, граючи на камеру зі своєю собакою. Як можна помітити, зірка ледь не блиснула зайвим, оскільки майка була занадто тісна.

«Божественно», «ого, які величезні дині», «боже, яке тіло – краса», «пощастило твоєї собачці», «вау, як гаряче», - пишуть вони.

Нагадаємо, фігуриста Демі Роуз вивалила свої принади напоказ і понежилась в ліжку

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