Українська модель Альона Омович, яку називають копією Кім Кардашьян, вийшла на прогулянку у відвертому вбранні

Серію фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Дівчина вибрала для прогулянки чорний стягуючий комбінезон, який схожий на костюм жінки-кішки. Вона доповнила образ екстремальним декольте, розстебнувши комбінезон настільки, наскільки це було можливо. Її головна гордість практично вивалюється з наряду. Крім цього, у Омович була незвичайна зачіска, з якою вона ще більше схожа на супергероїню.

«Пройшов день, а я вже сумую за косичкам. Одним словом...БАБА», - написала модель.

За 40 хвилин пост зірки зібрав понад 6,8 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Неймовірне тіло! Ти така чудова дєтка!», «Вааааууууууу, кожен раз сходжу з розуму», «Так ляльково», «На всіх фото ти з біса приваблива», «Кайф», - пишуть користувачі мережі.

Але знайшлися і ті, хто розкритикував модель за надмірне використання фотошопу.

«А ти ще більше не могла роздмухати груди фотошопом на третій фотці, а то ми ж не бачимо її. Як кіборг з цими косами, ну хорош вже», «Ти схожа на скелет на кафедрі анатомії», - відзначають люди.

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