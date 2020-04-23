24-річна американська супермодель, учасниця телевізійного реаліті-шоу «Сімейство Кардашян» Кендалл Дженнер захопила пляжними фото

Як передає Politeka.net, красуня поностальгувала у своєму мікроблозі в Instagram, опублікувавши архівні фото. Зірка явно сумує за тими безтурботними розвагами, які були до карантину через спалах китайського вірусу.

"я хочу повернутися, так погано 📷 @amberasaly", - підписала гарячі фото модель.

Дженнер постала в спокусливому бікіні строкатого забарвлення на пляжі. На одному з кадрів красуня стоїть по коліно в блакитному океані і намагається тримати баланс, щоб не впасти в воду через хвилі. Її чудова фігура здатна надовго позбавити сну: тим більше, що крихітний купальник практично не приховує її пружний скарб - "все вивалюється".

На іншому кадрі Дженнер розляглася в пікантній позі, блиснувши плоским животиком і апетитними округлостями. Гаряча брюнетка наділа сонцезахисні окуляри і прикрила рукою голову від палючих променів. Перед нею на столику лежить миска з нарізаним кавуном, книга і коктейль з часточкою апельсина.

Менш, ніж за добу, шанувальники встигли поставити 5 мільйонів "лайків", захоплюючись вродою Кендалл.

"Сумуєш за мною?😍"

"однак вона як завжди прекрасна ❤️"

"не сумуй все буде добре😐😂💔"

"хочу так виглядати на пляжі 🙃🙄"

Раніше ми повідомляли, супермодель шокувала фігурою в білому купальнику. Дівчина залізла в тропічні зарості заради ефектного знімка. Завершив спокусливий образ великий капелюх. Разом з тим, користувачі критично поставилися до фото: "Специфічна фігура...нічого шикарного.. 🥴🤷‍♂️", "Або фото дуже невдале, або вона не шикарна (((", "Ну,таке😖".

Нагадаємо, безсоромна Кендалл Дженнер забралася на подіум без білизни: це дефіле запам'ятають надовго.

Як повідомляла Politeka, соковита Кендалл Дженнер побешкетувала перед камерою в чому мати народила.