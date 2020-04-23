24-летняя американская супермодель, участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашян» Кендалл Дженнер восхитила пляжными фото

Как передает Politeka.net, красотка поностальгировала в своем микроблоге в Инстаграм, опубликовав архивные фото. Звезда явно скучает за теми беззаботными развлечениями, которые были до карантина из-за вспышки китайского вируса.

"я хочу вернуться, так плохо 📷 @amberasaly", - подписала горячие фото модель.

Дженнер предстала в соблазнительном бикини пестрой расцветки на пляже. На одном из кадров красотка стоит по колено в лазурном океане и старается держать баланс, чтобы не рухнуть в воду из-за волн. Ее восхитительная фигура способна надолго лишить сна: тем более, что крохотный купальник практически не скрывает ее упругое сокровище - "все вываливается".

На другом кадре Дженнер разлеглась в пикантной позе, сверкнув плоским животиком и аппетитными округлостями. Горячая брюнетка надела солнцезащитные очки и прикрыла рукой голову от палящих лучей. Перед ней на столике лежит миска с нарезанным арбузом, книга и коктейль с долькой апельсина.

Менее, чем за сутки, поклонники успели поставить 5 миллионов "лайков", восторгаясь юной красотой Кендалл.

"Скучаешь по мне?😍"

"однако она как всегда прекрасна ❤️"

"не грусти все будет хорошо😐😂💔"

"хочу так выглядеть на пляже 🙃🙄"

Ранее мы сообщали, супермодель потрясла фигурой в белом купальнике. Девушка забралась в тропические заросли ради эффектного снимка. Завершила соблазнительный образ большая шляпа. Вместе с тем, пользователи критически отнеслись к фото: "Специфическая фигура...ничего шикарного.. 🥴🤷‍♂️", "Или фото очень неудачное, или она не шикарная (((", "Ну,такое😖".

Напомним, бесстыжая Кендалл Дженнер забралась на подиум без белья: это дефиле запомнят надолго.

Как сообщала Politeka, сочная Кендалл Дженнер пошалила перед камерой в чем мать родила.