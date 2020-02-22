Сестра Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер соблазнила пользователей сети откровенным снимком
Как сообщает Politeka.net, сестра Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей современности. На ее счету сотни фотосессий и рекламных кампаний для ведущих модных брендов, а также череда откровенных выходов. Дженнер любит показать свое тело в экстремальном мини, прозрачной сетке, глубоком декольте.
Кроме этого, девушка активно ведет свою страницу в Instagram, где демонстрирует снимки из повседневной и светской жизни.
На это раз супермодель опубликовала серию снимков с показа коллекции Versace.
На кадре сестра Кардашьян предстала в ультракоротком платье, которое с трудом скрывало все ее злачные места. Стоить отметить, что на Кендалл не было бюстгальтера и ее некоторые пикантные части тела все же получилось разглядеть.
Модель также прикрепила видео самой ходы подиумом и снимок соблазняющего вида сзади, который заставил ее поклонников пофантазировать о неприличном.
Стоить отметить, что модель не первый раз публикует фото на грани приличия.
Ранее она предстала на кадре в соблазнительном длинном платье, которое подчеркнуло идеальные формы Кендалл. Глубокое декольте идеально раскрыло "тему груди".
А вот огромный вырез в зоне бикини натолкнул на мысль, что модель без нижнего белья.
Напомним, что украинская Кардашьян опозорилась с пластикой.
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян сняла с себя абсолютно все.
Как Politeka ранее информировала, что украинская Кардашьян разозлила сеть пошлым фото.