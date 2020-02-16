Младшая сестра Ким Кардашьян, самая высоокоплачеваяема модель в мире Кендалл Дженнер похвасталась своими формами в откровенном белье

Как сообщает Politeka.net, Кендалл Дженнер востребована в профессии, и стала не просто одной из самых популярных моделей нашего времени, но и главной инфлюенсером. Глядя на нее, легко предсказать будущие тренды.

А в 2018-м году по версии издания Forbes доход Кендалл Дженнер составил $22,5 млн. за 12 месяцев - таким образом она стала самой высокооплачиваемой моделью мира. Каждый ее снимок в сети Instagram получает тысячи лайков и комментариев.

Сейчас многие звезды считают, что показывать миру свое белье совсем не стыдно, одной из таких звезд является известная модель Кендалл Кардашьян, которая часто демонстрирует на своей странице в сети Instagram откровенные кадры.

Новый снимок не стал исключением, девушка продемонстрировала подписчикам, как мастерски держится перед камерой, позируя в нижнем белье черного оттенка. Выглядит девушка и правда очень уверенно и не побоимся этого слова сексуально. Не удивительно, что на светских мероприятиях Кендалл так часто можно увидеть в откровенных платьях, которые она надевает без бюстгальтера.

К сожалению, пользователи сети не имеют возможности прокомментировать и оставить лайки под этим снимком, ведь его девушка опубликовала в своем Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что Кендалл Дженнер выкинула фото новой себя в сториз в соцсети инстаграм. На нем она позирует сидя в автомобиле в коричневой тонкой маечке на бретелях и с массивным золотым колье на шее. Свой образ она дополнила дерзким макияжем в карамельных тонах и увесистыми серьгами в цвет колье.

Сзади нее видно открытый люк в авто, видно, что фото или архивное, или было сделано в южных штатах Америки.

Напомним, что Кендалл Дженнер показала роскошную фигуру в коротком топе

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