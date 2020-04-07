Модель Кендалл Дженнер из семейства Кардашьян поразила невероятно красивой фигурой в бикини

Кендалл всегда отличалась от сестер стройностью и, в общем, модельной фигурой, сообщает Politeka.net.

Девушка обладает длинными ножками, благодаря чему и стала одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.

В этот раз звезда предстала в белом бикини посреди зеленых растений. Тонкая талия, упругий пресс и сочные прелести - в Кендалл прекрасно все. Завершила соблазнительный образ большая шляпа.

Фото знаменитости разлетелись по сети. Так, в одной из русскоязычных групп опубликовали снимки модели.

"Начинаем понедельник горячо🔥 Красотка Кендалл Дженнер похвасталась шикарной фигурой в бикини", - написали авторы.

За четыре часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Чёрти шо труселя, портят фигуру...и вообще ничего шикарного я там не вижу", "Специфическая фигура...ничего шикарного.. 🥴🤷‍♂️", "Или фото очень неудачное, или она не шикарная (((", "Почему она не на карантине? 😁 ", "у неё такой дом что она может себе позволить такой карантин😁 ", "А что здесь ШИКАРНОГО? ", "Ну,такое😖 ", "Что у нее с бёдрами??😱", "фигура ужасная", "Собрались , красавицы 😅😅😅 Прекрасна она , как не крути !", "Понты великая сила!", "Это жесть 🤣🤮", - написали пользователи сети.

Напомним, Кендалл Дженнер позировала перед зеркалом в одном белье, демонстрируя на камеру роскошное и подтянутое тело.

При этом лицо красотка решила спрятать за телефоном. Более того, снимки она выложила у себя в Сторис, лишив своих подписчиков возможности что-либо сказать открыто.

Однако, судя по другим постам, звезда всегда производит фурор своим внешним видом. Люди осыпают ее комплиментами.

Напомним, бесстыжая Кендалл Дженнер забралась на подиум без белья: это дефиле запомнят надолго.

Как сообщала Politeka, сочная Кендалл Дженнер пошалила перед камерой в чем мать родила.

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