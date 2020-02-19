Младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер снялась в смелой фотосессии топлес

24-летняя красотка, несмотря на свой юный возраст, уже успела стать самой высокооплачеваемой моделью в мире: за 2018 год ее доход составил $22,5 млн. Многие также видят в ней одного из главных современных инфлюенсеров. Каждый снимок девушки в соцсетях тут же набирает тысячи лайков и комментариев.

На этот раз Кендалл снялась в новой провокационной фотосессии для журнала Garage. Так, на одно из снимков девушка позирует топлес, прикрывая свою грудь только руками. Впрочем, по-настоящему оригинальным снимок делает его нижняя часть: дело в том, что ниже талии тело модели попросту «обрывается» и «зависает» в воздухе.

Аналогичный прием использован на еще одном снимке из фотосессии. На нем Кендалл позирует в коротком розовом пиджаке на голое тело и держит в руках прядь удивительно длинных волос.

Поклонники модели буквально сходят с ума от откровенных кадров. Одна из публикаций Кендалл всего за пару часов успела набрать больше миллиона лайков, а под второй их количество уже превысило два миллиона.

До этого мы писали о том, что Кендалл сменила цвет волос.

Красотка выкинула фото новой себя в сториз в соцсети инстаграм. На нем она позирует сидя в автомобиле в коричневой тонкой маечке на бретелях и с массивным золотым колье на шее. Свой образ она дополнила дерзким макияжем в карамельных тонах и увесистыми серьгами в цвет колье.

Сзади нее видно открытый люк в авто, видно, что фото или архивное, или было сделано в южных штатах Америки.

На корнях волос можно заметить темные отросшие волосы, что говорит или о профессиональной ретуши в фотошопе, или о том, что модель действительно стала блондинкой.

Отметим, что пользователи не смогли прокомментировать фото Дженнер, потому что она выставила его в сториз.

Напомним, Кендалл Дженнер напугала кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать.

Как сообщала Politeka, горячие сестрички Дженнер померились прелестями на камеру.

Также Politeka писала, что бесстыжая Кендалл Дженнер показала свои самые аппетитные места.