Колишній ангел Victoria’s Secret 39-річна Алессандра Амбросіо продемонструвала вигини в крихітному бікіні

Зірка позувала на пляжі під час заходу сонця, пише Рoliteka.net. Красуня була в синьому бікіні, яке ледь утримувало пишні форми. Верх чи не з випираючих грудей, і навіть піднявся і трохи засвітив зайве.

Струнке тіло, тонка талія, пружний прес, апетитні сідниці і довгі ніжки - роблять фото незабутнім. На руці дівчини блищав браслет.

Модель підняла руки, трохи схрестивши їх вгорі. Алессандра заплющила очі й прочинила губи. Вітер розвіював її хвилясте волосся. Саме тому фото вийшло не тільки гарячим, але можна сказати і ніжним.

"Світити твоїм яскравим світлом - значить бути тим, ким ти є насправді. 🌟", - підписала фото модель.

За вісім годин пост зібрав майже 1000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали Амбросіо компліментами: "О, моя богиня!", - написав один з користувачів мережі, і: "Чудова", - написа другий.



Раніше повідомлялося, Алессандра Амбросіо позувала на пляжі в спокусливій позі.

Зірка з'явилася в бікіні. З купальника ледь не вивалилися пишні принади зірки. Можна було помітити красивий загар зірки.

Крім того, було видно тонку талію і пружний живіт. Алессандра обперлася руками об пісок, засвітивши браслет на руці.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо відпочивала з родиною біля океану.

Так, модель постала з світлому вбранні - топі і спідниці в максимальним розрізом, артистка так ефектно підняла ногу на одному зі знімків, що деяким шанувальникам здалося - Алессандра забула одягнути білизну під вбрання. Хоча, можливо, фанам моделі - це все тільки здалося.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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