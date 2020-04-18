Колишній ангел Victoria’s Secret 39-річна Алессандра Амбросіо продемонструвала вигини в крихітному бікіні
Зірка позувала на пляжі під час заходу сонця, пише Рoliteka.net. Красуня була в синьому бікіні, яке ледь утримувало пишні форми. Верх чи не з випираючих грудей, і навіть піднявся і трохи засвітив зайве.
Струнке тіло, тонка талія, пружний прес, апетитні сідниці і довгі ніжки - роблять фото незабутнім. На руці дівчини блищав браслет.
Модель підняла руки, трохи схрестивши їх вгорі. Алессандра заплющила очі й прочинила губи. Вітер розвіював її хвилясте волосся. Саме тому фото вийшло не тільки гарячим, але можна сказати і ніжним.
"Світити твоїм яскравим світлом - значить бути тим, ким ти є насправді. 🌟", - підписала фото модель.
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За вісім годин пост зібрав майже 1000 лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі обсипали Амбросіо компліментами: "О, моя богиня!", - написав один з користувачів мережі, і: "Чудова", - написа другий.
Раніше повідомлялося, Алессандра Амбросіо позувала на пляжі в спокусливій позі.
Зірка з'явилася в бікіні. З купальника ледь не вивалилися пишні принади зірки. Можна було помітити красивий загар зірки.
Крім того, було видно тонку талію і пружний живіт. Алессандра обперлася руками об пісок, засвітивши браслет на руці.
Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо відпочивала з родиною біля океану.
Так, модель постала з світлому вбранні - топі і спідниці в максимальним розрізом, артистка так ефектно підняла ногу на одному зі знімків, що деяким шанувальникам здалося - Алессандра забула одягнути білизну під вбрання. Хоча, можливо, фанам моделі - це все тільки здалося.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру
Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу: можна дивитися вічно
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