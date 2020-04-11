Колишній ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо позувала на пляжі в спокусливій позі

Відома модель, яка шалено популярна майже у всьому світі, продемонструвала фігуру в бікіні, пише Рoliteka.net. На знімку зірка позувала лежачи на животі на березі.

Модель трохи забруднилася в піску, але це надавало образу якоїсь простоти.

Амбросіо була в синьому бікіні. З купальника ледь не вивалилися пишні принади зірки. Можна було помітити красивий загар зірки.

Крім того, була видна тонка талія і пружний живіт. Алессандра обперлася руками об пісок, засвітивши браслет на руці.

Волосся красуні розвіював вітер, вона дивилася в камеру і посміхнулася.

"Відправляю любов, позитив, силу і здоров'я всім. ❤️💫! ️", - підписала фото модель.

За 11 годин пост зібрав понад 11 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі також побажали Амбросіо всього найкращого, та стверджували, що вона дуже гаряча і прекрасна, а також принесла їм насолоду.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо позувала разом з іншими моделями в коричневому купальнику.

Ідеальний загар, пишні груди, талія і стрункі ніжки - дівчина виглядає чудово.

Завершували образ Амбросіо аксесуари у вигляді браслета на руці і очок.

Подружки знаменитості в купальниках однакового кольору, але різного крою, теж вражали красою і променистими посмішками.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо показала свою бездоганну фігуру в стильному купальнику. Деякі з її шанувальників відзначають, що час не владний над манекенницею – вона виглядає так само добре, як і 15 років тому.

Своє довге волосся модель розпустила, вона томно відкинула голову назад і насолоджується всіма принадами райського куточка.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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