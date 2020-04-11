Колишній ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо позувала на пляжі в спокусливій позі 

Відома модель, яка шалено популярна майже у всьому світі, продемонструвала фігуру в бікіні, пише Рoliteka.net. На знімку зірка позувала лежачи на животі на березі. 

Модель трохи забруднилася в піску, але це надавало образу якоїсь простоти. 

Амбросіо була в синьому бікіні. З купальника ледь не вивалилися пишні принади зірки. Можна було помітити красивий загар зірки. 

Крім того, була видна тонка талія і пружний живіт. Алессандра обперлася руками об пісок, засвітивши браслет на руці. 

Популярні новини зараз

Страсна Ебі Речфорд блиснула пишними формами в крихітному бікіні: так виглядає насолода

"Закуповуйтеся продуктами і ліками": влада терміново звернулася до українців, вводиться новий режим

«Розмовляв з трудом»: Андрія Данилка вразив напад, з'ясувалися подробиці

Гафта поховали: з'явилися несподівані подробиці про легенду радянського кіно
Показати ще

Волосся красуні розвіював вітер, вона дивилася в камеру і посміхнулася. 

"Відправляю любов, позитив, силу і здоров'я всім. ❤️💫! ️", - підписала фото модель. 

За 11 годин пост зібрав понад 11 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі також побажали Амбросіо всього  найкращого, та стверджували, що вона дуже гаряча і прекрасна, а також принесла їм насолоду.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо позувала разом з іншими моделями в коричневому купальнику.

Ідеальний загар, пишні груди, талія і стрункі ніжки - дівчина виглядає чудово. 

Завершували образ Амбросіо аксесуари у вигляді браслета на руці і очок. 

Подружки знаменитості в купальниках однакового кольору, але різного крою, теж вражали красою і променистими посмішками. 

Раніше повідомлялося, що  Алессандра Амбросіо показала свою бездоганну фігуру в стильному купальнику. Деякі з її шанувальників відзначають, що час не владний над манекенницею – вона виглядає так само добре, як і 15 років тому.

Своє довге волосся модель розпустила, вона томно відкинула голову назад і насолоджується всіма принадами райського куточка. 

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу: можна дивитися вічно

Також Politeka інформувала, що гаряча брюнетка-модель сховала красу під прозорою тканиною: це фото позбавляє спокою