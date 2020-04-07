Колишній ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо постала в одному бікіні поруч з подружками

Відома модель поділилася спокусливим фото в Instagram, пише Рoliteka.net. Алессандра позувала посередині в коричневому купальнику.

Ідеальний загар, пишні груди, стрункі талія і ніжки - дівчина виглядає чудово.

Завершували образ Амброссио аксесуари у вигляді браслета на руці і очок.

Подружки знаменитості в купальниках однакового кольору, але різного крою, теж воажали красою і променистими посмішками.

Усі троє мали однакову комлекцию тіла - всі стрункі й довгоногі. До того ж і образи і всіх були одними і тими ж.

В пості Аллессандра попросила користувачів мережі ділитися любов'ю в режимі онлайн.

"Давайте ділитися і поширювати віртуальну любов, світ потребує нас. Час прийшов, богині! Дбаємо про наших сестер і підтримувати один одного. 🌛🌕🌜", - написала модель.

За 13 годин пост зібрав понад 90 тисяч лайків та багато коментарів.

"Прекрасні крихітки", "Бомбічні", - та багато інших приємних коментарів отримали моделі від іноземних користувачів мережі.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо представила кілька Сториз, на яких була в маленькому ліфчику золотого відтінку. Тонкі бретельки ледь утримували соковиті принади.

Крім того, Алессандра одягла штани, які підкреслили її накачані ніжки і розкішні сідниці.

Спортивний образ був завершений різними ланцюжками на шиї і маленькими сережками у вухах.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо постала з світлому вбранні - топі і спідниці в максимальним розрізом, артистка так ефектно підняла ногу на одному зі знімків, що деяким шанувальникам здалося - Алессандра забула одягнути білизну під вбрання.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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