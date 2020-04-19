Модель не залишилася без уваги

Колишній ангел Victoria’s Secret 39-річна Алессандра Амбросіо підтримує свою струнку фігуру і нове фото доказ

Так, модель розмістила знімок, де вона в купальнику, в Instagram, , пише Рoliteka.net. Красуня позувала в золотистому бікіні, який ідеально припав їй по фігурі.

Купальник тримався на тонких бретельках, він натянулся на соковитих принадах. Посередині був пікантний виріз із зав'язками з бусинок.

Плавки-бікіні були настільки маленькими, що ледве приховували найінтимніше.

Пишні груди, тонка талияы, красиві стегна й стрункі ніжки - це фото ідеальне, адже на ньому зображена справжня Афродіта.

Алессандра подивилася в камеру при цьому її хвилясте волосся акуратно лягли з боків.

Красуня трохи вигнулась і продемонструвала вчинені вигини.

За вісім годин пост зібрав майже 90 тисяч лайків та коментарів. Користувачі мережі були в захваті і написали багато позитивних коментарів, присвячених зовнішності моделі.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо позувала у синьому бікіні, яке ледь утримувало пишні форми. Верх чи не зісковзував з грудей випирає, і навіть піднявся і трохи засвітив зайве.

Струнке тіло, тонка талія, пружний прес, апетитні сідниці і довгі ніжки - роблять фото незабутнім.

"Світити твоїм самим яскравим світлом - значить бути тим, ким ти є насправді. 🌟", - підписала фото модель.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо представила кілька відео, на яких постала в маленькому ліфчику золотого відтінку. Тонкі бретельки ледь утримували соковиті принади.

Також Алессандра одягла штани, які підкреслили її накачані ніжки і розкішні сідниці.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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