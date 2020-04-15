Популярная в мире модель Ким Кардашьян показала новые пикантные фото в Инстаграм

На фото Ким в сидячем положении раздвинула ноги, между которых держала какую-то табличку. Она прикрыла грудь Кардашьян и пикантное место, что ниже пояса. Волосы у модели были распущены на кадре и доставали до ног. Фотографий было несколько, но все они сделаны однотипно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 800 тысяч лайков и написали множество комментариев. Пользователи отмечали красоту девушки, а также новых фото, которые получились действительно нежными. А одна из женщин под снимком написала на португальском "Совершенная".

Ранее мы сообщали, что Ким Кардашьян сразила наповал дерзким образом в пиджаке на голое тело.

Знаменитая американская светская львица регулярно обновляет свой Инстаграм, радуя поклонников со всего мира своими свежими снимками. Однако, на карантине новых фото появляется мало, поэтому Ким решила пересмотреть свои архивы.

Сообщалось, что американская звезда, светская львица Ким Кардашьян показала, как выглядела в школе.

На снимке предстала красивая школьница с распущенными каштановыми волосами. Ким смотрела в камеру, почти черными глазами.

На шее у модницы - кулон на черной нитке, а в ушах блестят серьги. Кардашьян позирует в белой блузе и темном жакете.

От красотки нельзя отвести взгляда - большие глаза, пухлые губы, черные брови и пышные ресницы.

Напомним, Ким Кардашьян впечатлила всех фото до пластики

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