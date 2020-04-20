Відома модель Памела Андерсон, яка була популярна в кінці минулого століття, показала архівні фото

На кадрі Памела позує без білизни і одягу. Вона лежала на піску грудьми вниз. Волосся були у Андерсон зібрані у хвіст. На другому кадрі модель сіла на коліна і зігнулася, дістаючи руками до піску. На тлі можна побачити бамбуковий паркан і більше нічого. Про це пише Politeka.

Фанати нічого не змогли написати коментарі або поставити лайки. Все із-за того, що Памела опублікувала знімок в сторіс Instagram, де таких функцій немає.

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На фото Памела стоїть на колінах без одягу і білизни. Волосся у Андерсон були розпущеним. Вона рукою тримаючи поводи коня, а другий його за морду. На фото створювалося відчуття, що модель зараз поцілує кінь. Фото було чорно-білим і старим, швидше за все воно зроблено давно. На тлі майже нічого не видно.

Повідомлялося, що 52-річна американська актриса і модель Памела Андерсон продовжує підігрівати інтерес публіки до своєї персони, радуючи фанатів фотографіями багаторічної давності.

Так, не встигли шанувальники обговорити фото теледіви в одній ковбойському капелюсі, як вона підкинула новий вуглик в багаття, передає.

Нагадаємо, Памела Андерсон зірвала з себе нижню білизну і влаштувала фотосесію з конем

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