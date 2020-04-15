52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон порадовала своих преданных поклонников развратным фото
Звезда публикует в своем Инстаграм архивные черно-белые фото, одно из которых представила в сториз, передает Politeka.net.
На снимке горячая блондинка позирует в полотенце, которое держиться только на ее пышной груди. Памела немного наклонилась, едва не выронив свои прелести, но при этом выставив напоказ упругую пятую точку.
На шее знаменитости - блестит цепочка с кулоном. Андерсон закинула волосы набок и посмотрела в камеру.
Звезда приоткрыла губы, придав луку пикантности.
"Мисс Вселенная" Оливия Калпо блеснула роскошным телом в коротком топе: "Такую не забудешь"
«Какой позор»: Тину Кароль и ее фаворита Даниэля Салема заплевали после скандала на "Голосе"
"Даем каждому по 800 гривен": ПриватБанк срочно обратился к украинцам
Дочь Кравец из "Квартала 95" избавилась от матери, откровенное признание: "Это я ее..."
Стоит отметить, что макияж модели сделан с акцентом на глаза.
Пост не набрал ни лайков, ни комментариев в открытом доступе, но уверены этот кадр произвел фурор на поклонников знаменитости и они бы обязательно написали: "Снимай уже это полотенце". Памела умеет будоражить сознания, поэтому и стала одной из самых известных моделей в мире.
Напомним, Памела Андерсон позировала, сидя у бассейна. При этом звезда окунула ноги в воду, намочив свою платье, а также опустила голову, спрятав лицо за длинными волосами.
В то же время внимание поклонников привлекла пикантная деталь: упавшая с плеча бретелька платья открыла взору упругие прелести актрисы.
"Дело не в том, чтобы быть счастливой или удовлетворенной, а в том, чтобы почувствовать огонь внутри. Анаис Нин", - подписала фото Андерсон.
Ранее сообщалось, что Памела Андерсон поделилась нежным и чувственным черно-белым снимком.
На фото красотка лежит на кровати или диване, крепко обняв подушку. Звезда позировала в тонком облегающем платье с открытыми плечами, которое идеально подчеркивает все изгибы ее фигуры. Юбка наряды немного задралась вверх, обнажая стройные ножки модели.
Напомним, томная Памела Андерсон избавилась от одежды и показала, чем покорила миллионы мужчин.
Как сообщала Politeka, знойная Памела Андерсон нагнулась, рассыпав свои огромные "арбузики".
Также Politeka писала, что Памела Андерсон еле удержала свое достоинство в глубоком декольте.