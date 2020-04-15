52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон порадовала своих преданных поклонников развратным фото

Звезда публикует в своем Инстаграм архивные черно-белые фото, одно из которых представила в сториз, передает Politeka.net.

На снимке горячая блондинка позирует в полотенце, которое держиться только на ее пышной груди. Памела немного наклонилась, едва не выронив свои прелести, но при этом выставив напоказ упругую пятую точку.

На шее знаменитости - блестит цепочка с кулоном. Андерсон закинула волосы набок и посмотрела в камеру.

Звезда приоткрыла губы, придав луку пикантности.

Стоит отметить, что макияж модели сделан с акцентом на глаза.

Пост не набрал ни лайков, ни комментариев в открытом доступе, но уверены этот кадр произвел фурор на поклонников знаменитости и они бы обязательно написали: "Снимай уже это полотенце". Памела умеет будоражить сознания, поэтому и стала одной из самых известных моделей в мире.

Напомним, Памела Андерсон позировала, сидя у бассейна. При этом звезда окунула ноги в воду, намочив свою платье, а также опустила голову, спрятав лицо за длинными волосами.

В то же время внимание поклонников привлекла пикантная деталь: упавшая с плеча бретелька платья открыла взору упругие прелести актрисы.

"Дело не в том, чтобы быть счастливой или удовлетворенной, а в том, чтобы почувствовать огонь внутри. Анаис Нин", - подписала фото Андерсон.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон поделилась нежным и чувственным черно-белым снимком.

На фото красотка лежит на кровати или диване, крепко обняв подушку. Звезда позировала в тонком облегающем платье с открытыми плечами, которое идеально подчеркивает все изгибы ее фигуры. Юбка наряды немного задралась вверх, обнажая стройные ножки модели.

Напомним, томная Памела Андерсон избавилась от одежды и показала, чем покорила миллионы мужчин.

Как сообщала Politeka, знойная Памела Андерсон нагнулась, рассыпав свои огромные "арбузики".

Также Politeka писала, что Памела Андерсон еле удержала свое достоинство в глубоком декольте.