Памела Андерсон в порыве ностальгии по бурной молодости порадовала черно-белым фото в откровенном наряде

Американская актриса и модель никак не может забыть деньки своей ушедшей славы и популярности, когда она была главным секс-символом в индустрии развлечений. Звезда постоянно делится архивными снимками времен своей молодости на своей странице в Инстаграм.

Как сообщает Politeka, на новом черно-белом снимке Андерсон снова предстала в откровенном образе, который демонстрирует зрителю ее соблазнительную фигуру. Модель на фото сидит на полу, подтянув под себя ноги. Памела позирует в юбке, которую она задрала вверх, обнажив подтянутую ногу, а также в светлой кофте с глубоким декольте, призванным подчеркнуть ее пышные формы. На снимке модель слегка наклоняется вперед, тем самым еще сильнее приковывая внимание к своей груди. Глядя на такую позу так и хочется сказать модели: "прикройся".

Судя по всему, поклонники модели продолжают поддерживать ее даже спустя столько лет. Так, фото получило множество восторженных комментариев, в которых люди восхищаются красотой Памелы.

До этого мы писали о том, что Андерсон показала поклонникам мегаоткровенное черно-белое фото, на котором позирует совершенно обнаженной, склонившись над мужчиной с индианской внешностью. В отличие от девушки, на молодом человеке можно разглядеть брюки. А вот на Памеле, кроме цепочки на талии и браслета, больше ничего нет.

Напомним, томная Памела Андерсон в откровенном халатике показала сокровенное.

Как сообщала Politeka, Памела Андерсон вспомнила молодость и показала всю свою красоту в черном белье.

Также Politeka писала, что отчаянная Памела Андерсон полностью разделась и показала, как соблазняет мужчин.