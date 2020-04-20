Популярна модель, екс-ангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret" Келлі Гейл постала перед підписниками абсолютно голою

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Дівчина повністю роздяглася, що видно по трусикам, які лежать на підлозі. Вона залізла у ванну, наповнену піною. Правда, Гейл вирішила лежати у ванній в незвичайній позі, виваливши ноги назовні. Піна прикрила інтимні місця моделі, але залишила політ для фантазії. Волосся дівчини було мокре, вона грайливо дивилася в кадр.

«Я залишуся тут, де вірус не зможе зловити мене», - написала Келлі.

За день фото зібрало понад 42 тисяч лайків. В коментарях моделі залишили безліч компліментів.

«Оооо бомба», «Мені подобається те, що вам подобається», «Упс», «Найкрасивіша жінка світу», «Гламурна дєтка;)», «Хороший вибір», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл опублікувала пікантне фото без одягу. Модель засвітила самі інтимні місця. Не можна було не звернути уваги на чудову фігуру - пружні груди, тонку талію і сідниці, як горішок. На голові у моделі був рушник, ніби зірка вийшла з душу. Дівчина грайливо підняла ніжки.

Нагадаємо, що безсоромна Келлі Гейл посвітила пікантними місцями в мокрій майці без білизни: "Чортиця".

Як повідомляла Politeka, мокра Келлі Гейл ледь прикрила принади мініатюрним купальником: «Так гаряче».

Також Politeka писала, що зірка "Victoria’s Secret" повністю роздяглася заради гарячого кадру на вулиці: "Таке тіло створене для...".