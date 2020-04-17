Популярна модель, екс-ангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret" Келлі Гейл вразила спокусливим фото в купальнику

Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. На фото дівчина стоїть на пляжі або біля басейну. Видно, що її шкіра ще волога після купання. На красуні надітий мініатюрний купальник рожевого кольору, який ледь прикриває невелики груди зірки.

Пекуча брюнетка дивиться в кадр, її очі горять небезпечним вогником. Виглядає Гейл приголомшливо.

За кілька годин пост красуні зібрав понад 33 тисяч лайків. В коментарях моделі залишили багато компліментів.

«Твій захід точно», «Мила леді», «Вау, це красива жінка», «Сонячна», «Вогонь», «Неймовірна», «Тааак жарко», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Келлі поділилася жарким фото у білій мокрій маєчці. На знімку модель повністю мокра, ніби щойно вийшла з води. Її груди чудово проглядаються через одяг, але, схоже, модель це абсолютно не бентежить.

24-річна Келлі Гейл родом зі Швеції, але має індійсько-австралійське коріння. Саме тому в неї така яскрава зовнішність. Дівчину запросили в модельний бізнес, коли їй було всього 13 років. Вона співпрацювала з безліччю відомих брендів, у тому числі з Victoria’s Secret.

Нагадаємо, що Келлі Гейл розкрила халатик і посвітила неймовірними обсягами: "Яка солодка".

Як раніше повідомляла Politeka, Келлі Гейл повністю роздяглася заради гарячого кадру на вулиці: "Таке тіло створене для...".

Також Politeka інформувала, що Келлі Гейл зняла одяг і показала, чим займається в ліжку: "Досконала".