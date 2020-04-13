Модель, екс-ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, вразила красивим фото без білизни

Зірка з'явилася в одній мокрій маєчці, яка не змогла приховати її апетитні принади, пише Рoliteka.net.

На знімку модель повністю мокра, ніби щойно вийшла з води. Її найінтимніші місця випирали з-під тонкої білої маєчки, але Келлі це зовсім не бентежило.

Екс-ангел підняла руки вгору, щоб вичавити і прибрати волосся в пучок.

На шиї знаменитості блищало кілька ланцюжків, а у вухах - сережки-пуссети.

Модель дивилася вдалину, відкривши пухкі губи.

У підпису Келлі залишила лише два скромних смайлика.

За 19 годин пост зібрав майже 60 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі засипали зірку компліментами. У них перехоплювало дух від такої краси, деякі писали просто: "Вау", інші: "Королева". Треті видавали накшталт: "Найгарячіша модель" і "Чортиця".

Загалом, це фото нікого не змогла залишити байдужим.

Нагадаємо, Келлі Гейл позувала в халатику бренду "Victoria’s Secret", готуючись до виходу на подіум.

Зірка розкрила халатик і посвітила красивими формами в нижній білизні. Білий мереживний ліфчик чудово підкреслив нереальні форми моделі. Груди стиснулася і для будь-якого чоловіка, впевнені, здасться дуже апетитними, тим більше в такій білизні.

Фото було зроблено ще у 2016 році, але не втрачає своєї актуальності.

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл позувала в купальнику на тонких бретельках, який ледь приховував найінтимніші місця.

Верх ледве тримався на грудях відкривши нижню частину. А крихітні плавки на лямках відкривали вид на апетитні місця.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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