Модель, екс-ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, вразила красивим фото без білизни
Зірка з'явилася в одній мокрій маєчці, яка не змогла приховати її апетитні принади, пише Рoliteka.net.
На знімку модель повністю мокра, ніби щойно вийшла з води. Її найінтимніші місця випирали з-під тонкої білої маєчки, але Келлі це зовсім не бентежило.
Екс-ангел підняла руки вгору, щоб вичавити і прибрати волосся в пучок.
На шиї знаменитості блищало кілька ланцюжків, а у вухах - сережки-пуссети.
«Не треба сліз»: мрія Путіна звалилася, в мережі висміяли космічну ганьбу росіян
Мейхер потужно переспівала хіт Пугачової і справила фурор, відео: "Гордість України!"
Скасування карантину, в МОЗ нарешті назвали дату: коли українці вийдуть на роботу
Українська Кардашьян на вулиці не втримала груди в мереживній білизні: "Мадам, у вас випало..."
Модель дивилася вдалину, відкривши пухкі губи.
У підпису Келлі залишила лише два скромних смайлика.
За 19 годин пост зібрав майже 60 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі засипали зірку компліментами. У них перехоплювало дух від такої краси, деякі писали просто: "Вау", інші: "Королева". Треті видавали накшталт: "Найгарячіша модель" і "Чортиця".
Загалом, це фото нікого не змогла залишити байдужим.
Нагадаємо, Келлі Гейл позувала в халатику бренду "Victoria’s Secret", готуючись до виходу на подіум.
Зірка розкрила халатик і посвітила красивими формами в нижній білизні. Білий мереживний ліфчик чудово підкреслив нереальні форми моделі. Груди стиснулася і для будь-якого чоловіка, впевнені, здасться дуже апетитними, тим більше в такій білизні.
Фото було зроблено ще у 2016 році, але не втрачає своєї актуальності.
Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл позувала в купальнику на тонких бретельках, який ледь приховував найінтимніші місця.
Верх ледве тримався на грудях відкривши нижню частину. А крихітні плавки на лямках відкривали вид на апетитні місця.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру
Як раніше повідомляла Politeka, зірка Victoria’s Secret розставила ноги в чорних панчохах, «від такого зриває дах»: вражаючі кадри
Також Politeka інформувала, що роздягнена красуня з Victoria's Secret показала розкішне тіло прямо у ванній: очей не відірвати