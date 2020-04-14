Модель, екс-ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, постала перед підписниками абсолютно голою

Зірка опублікувала кілька знімків, на яких лежить у ліжку, пише Рoliteka.net.

Келлі Гейл з'явилася без одягу, засвітивши интимні місця. Не можна було не звернути уваги на чудову фігуру - пружні груди, тонку талію і сідниці, як горішок.

На голові у моделі був рушник, ніби зірка вийшла з душу. Дівчина грайливо підняла ніжки.

Позаду Келлі виднілися подушки, а попереду - стола таця з їжею.

Зірка їла довгу локшину, можна сказати втягувала її в себе.

При цьому знаменитість або дивилася в камеру, або була зайнята процесом поїдання.

"Карантинні вечері🍝", - підписала сміливі знімки зірка.

За 13 годин пост зібрав понад 60 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали моделі масу компліментів, і вона цього гідна. Впевнена в собі, струнка і дуже красива Келлі просто вражала: "Досконала".

Нагадаємо, Келлі Гейл з'явилася повністю мокрою, ніби щойно вийшла з води. Її найінтимніші місця випирали з-під тонкої білої маєчки, але зірку це зовсім не бентежило.

Екс-ангел підняла руки вгору, щоб вичавити і прибрати волосся в пучок. На її шиї блищало кілька ланцюжків, а у вухах - сережки-пуссети.

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл покрасувалася в білому ліфчику, який підняв її пишні груди і трусиках з мереживами.

Тонка талія, пружний живіт, довгі ноги - від цієї краси важко відірватися і вона зводить з розуму.

При цьому на Келлі були довгі рукави і крила, а босоніжки з пір'ям чудово доповнили образ і подовжили стрункі ніжки.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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