Модель, екс-ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, опублікувала гаряче фото

Зірка без сорому демонструє своє оголене тіло, як, втім, і в цей раз, пише Рoliteka.net.

Зірка роздяглася і прикрилася лише руками і щось схожим на рушник. Незважаючи на це, все одно не можна було не звернути уваги на соковиті принади і шовкову шкіру зірки.

Модель розпустила волосся, які лягле хвилями, одну частину вона закинула за вушко.

Келлі дивилася в камеру, відкривши губи. Знімок був зроблений на заході сонця, що робило кадр більш красивим.

"Я дивлюся на захід сонця...🌅❤️", - підписала знімок знаменитість.

За 16 годин пост зібрав понад 35 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали красуню компліментами. Вони називали її прекрасною і ідеальною. Деякі просто не могли відірватися від такої краси і писали щось на кшталт: "Ти найкращий ангел" або: "Неймовірні враження від фото" і "Таке тіло створено для любові".

Нагадаємо, Гейл Келлі з'явилася без одягу, засвітивши інтимні місця. Не можна було не звернути уваги на чудову фігуру - пружні груди, тонку талію і сідниці.

На голові у моделі був рушник, ніби вона щойно вийшла з душу. Дівчина грайливо підняла ніжки.

Позаду Келлі виднілися подушки, а попереду стояв піднос з їжею.

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл одягла купальник, який виділив всі принади.

Великі груди піднялася вгору через верх купальника, плавки з кільцями були натягнуті на красиві стегна.

Крім бікіні, модель з'явилася в чорному короткому плащі і півчобітках на підборах.

Зірка прибрала хвилясте волосся у високий хвіст, вітер розвівав їх. Також на ній були стильні темні окуляри в білій оправі.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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