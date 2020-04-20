23-річна американська супермодель Белла Хадід розбурхала відвертим виглядом і розвагою з подружкою

Як передає Politeka.net, зірка поділилася в "сторіз" в Instagram свіжими кадрами, на яких показала, як проводить час на карантині. Нудьгуюча Белла вбралася в топ оранжевого кольору з довгими рукавами, при цьому "забувши" про ліфчик, а також широкі сірі штани. Домашній образ доповнили зібране наверх волосся і відсутність косметики.

При цьому Белла не втратила свого шарму, тим більше, що зірка знайшла, чим привернути увагу. Красуня покрутилася перед камерою, всунувши соковиті принади, обтягнуті тонкою тканиною, крупним планом. Від такого ракурсу паморочиться голова.

Крім того, Белла показала, як стриже чубок подружці. На одному з кадрів дівчина запитала у шанувальників, чи дозволить хтось із них, щоб вона підстригла їм чубок - "Кому відрізати?.." Як бачимо, вже в наступному кадрі Белла, з гребінцем і ножицями в руці, продемонструвала свій перукарський талант.

Раніше ми повідомляли, Белла здивувала публіку фото в напівпрозорому вбранні, в якому пройшлася по вулиці - ступінь збудження просто зашкалює. Белла вразила всіх навколо супервідвертою сукнею (судячи з виразів облич у кадрі).

Також ми писали, що Белла захопила кадрами, знятими в ліжку. Зірка одягла блакитний топ з вишеньками і короткі шортики, "розмалювавши" обличчя за допомогою програми дитячими картинками. Користувачі мережі назвали модель чарівною і неймовірно привабливою. Люди завалили зірку компліментами, адже, на їхню думку, вона гідна тільки приємних слів.

Нагадаємо, що Белла Хадід затягнула пишні принади в крихітному бікіні: "Кайфово".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід позбулася білизни і показала топ самих гарячих кадрів: до непристойності красива.