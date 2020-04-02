Модель показала, за что ее полюбили мужчины

Супермодель Белла Хадид, которую называют самой красивой женщиной прошлого года, показала идеальное тело без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ладно, сериал уже закончился. спасибо что пришли», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Хадид позирует в желтом пальто без белья, которое элегантно открывает, демонстрируя роскошное и подтянутое тело. Дополняет образ звезды повязка на голову и красивые бусы.

«Вау, какие изгибы у тебя, Белла», «Это слишком горячо! Божественно», «ты просто богиня, Белла», «ну как можно быть такой идеальной», «красотка!», - пишут они.

До этого сообщалось, что супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, появилась на обложках журнала "Vogue".

Знаменитость позировала в двух образах для выпуска журнала в Греции.

первый снимок был сделан в красных тонах. Белла позирует, вероятно, с объемной прической: "Настоящая Бестия".

Плечи знаменитости оголены, как и спина.

Глаза красотки направлены в камеру, при этом она не улыбается.

На втором снимке Белла позирует в необычном платье из лоскутков ткани.

Наряд не по стройной фигуре звезды, отчего он немного спустился с плеча. Вероятно, под ним не было белья.

Белле сделали высокую прическу. Она пристально смотрела в камеру, все также не улыбаясь.

Руки звезды находятся по бокам.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".