Популярная модель Белла Хадид порадовала фанатов новой пикантной выходкой в прозрачном наряде
Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала у себя в Instagram.
Так, модель позирует с поднятыми руками в прозрачной блузке, выставив напоказ роскошное тело.
Дополняет образ звезды полупрозрачное белье в цвет и элегантные штаны. Однако что-либо сказать ее поклонники не могли – снимок супермодель опубликовала в Сторис.
До этого сообщалось, что топ-модель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной 2019 года, показала завораживающий снимок на своей странице в сети.
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Белла Хадид — знаменитая модель, которая является одной из самых востребованных в своей професии. Она молода и красива, любит появляться в откровенных нарядах и шокировать публику.
Девушку причисляют к золотой молодежи, но она не обращает на это внимания, а твердо идет к намеченной цели, которую определила еще в раннем возрасте.
Знойная красотка Белла Хадид, которая известна своим откровенным стилем и склонностью к дерзким образам, покорила публику новым стильным луком и своим совершенным телом. Девушка показала кадр на котором позирует в топе пудрового цвета, который лишь подчеркивает "сокровища" ее фигуры. Создается впечатление, что они буквально выпадут из наряда знаменитости.
Дополнили повседневный лук легкий практически незаметный макияж и "зализанный" низкий хвостик.
Белла Хадид забрала у своих поклонников возможность прокомментировать соответствующий кадр, ведь его она показала в своем личном Instagram-Stories.
Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".
Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».
Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".