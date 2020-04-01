Популярная модель Белла Хадид порадовала фанатов новой пикантной выходкой в прозрачном наряде

Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала у себя в Instagram.

Так, модель позирует с поднятыми руками в прозрачной блузке, выставив напоказ роскошное тело.

Дополняет образ звезды полупрозрачное белье в цвет и элегантные штаны. Однако что-либо сказать ее поклонники не могли – снимок супермодель опубликовала в Сторис.

До этого сообщалось, что топ-модель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной 2019 года, показала завораживающий снимок на своей странице в сети.

Белла Хадид — знаменитая модель, которая является одной из самых востребованных в своей професии. Она молода и красива, любит появляться в откровенных нарядах и шокировать публику.

Девушку причисляют к золотой молодежи, но она не обращает на это внимания, а твердо идет к намеченной цели, которую определила еще в раннем возрасте.

Знойная красотка Белла Хадид, которая известна своим откровенным стилем и склонностью к дерзким образам, покорила публику новым стильным луком и своим совершенным телом. Девушка показала кадр на котором позирует в топе пудрового цвета, который лишь подчеркивает "сокровища" ее фигуры. Создается впечатление, что они буквально выпадут из наряда знаменитости.

Дополнили повседневный лук легкий практически незаметный макияж и "зализанный" низкий хвостик.

Белла Хадид забрала у своих поклонников возможность прокомментировать соответствующий кадр, ведь его она показала в своем личном Instagram-Stories.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".