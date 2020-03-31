Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, похвасталась телом в купальнике
Звезда позировала во время отдыха на улице, пишет Politeka.net.
Белла сделала селфи, вероятно, после купания. Она убрала влажные волосы назад, а на ее теле можно разглядеть капельки воды.
Хадид предстала в маленьком бикини на веревочках. Треугольники ткани едва прикрывали грудь знаменитости и в то же время хорошо ее подчеркнули.
Плавки также на тонких веревочках были натянуты выше бедер звезды.
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Тонкая талия, упругий живот и пышная грудь - в этом фото все идеально.
Стоит отметить, что Белла была совершенно без макияжа и посветила своими веснушками.
Девушка смотрела в камеру и мило улыбалась.
"Повезло получить витамин D", - подписала кадр звезда, показав, как ей кайфово.
За пять часов пост собрал почти миллион лайков. Пользователи сети написали массу комплиментов знаменитости, они называли ее прекрасной девушкой.
Напомним, Белла Хадид позировала в прозрачной яркой блузе, под которой виднелся кружевной лифчик.
Аппетитные прелести модели выделялись под тканью. Акцента образу добавляли изображения детей на блузке.
Стоит отметить, что и в этот раз Белла позировала без макияжа. Она сняла себя снизу, смотря, видимо, в телефон.
Ранее мы писали, что в сети обсуждают сходство московской школьницы Киры и Беллы Хадид. Пользователи сети пишут, что девочка - дочь модели.
За три дня на Инстаграм школьницы подписались более 7000 человек. Под каждым постом люди отмечают Беллу Хадид и пишут Кире, как же она походит на знаменитость.
"Просто сегодня и вчера мои друзья скидывали мне фотографии, а я и как бы просто, я не знаю, с чего вы это взяли, но я не обижаюсь", - написала девочка в одном из постов.
Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".
Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».
Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".