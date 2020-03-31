Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, похвасталась телом в купальнике

Звезда позировала во время отдыха на улице, пишет Politeka.net.

Белла сделала селфи, вероятно, после купания. Она убрала влажные волосы назад, а на ее теле можно разглядеть капельки воды.

Хадид предстала в маленьком бикини на веревочках. Треугольники ткани едва прикрывали грудь знаменитости и в то же время хорошо ее подчеркнули.

Плавки также на тонких веревочках были натянуты выше бедер звезды.

Тонкая талия, упругий живот и пышная грудь - в этом фото все идеально.

Стоит отметить, что Белла была совершенно без макияжа и посветила своими веснушками.

Девушка смотрела в камеру и мило улыбалась.

"Повезло получить витамин D", - подписала кадр звезда, показав, как ей кайфово.

За пять часов пост собрал почти миллион лайков. Пользователи сети написали массу комплиментов знаменитости, они называли ее прекрасной девушкой.

Напомним, Белла Хадид позировала в прозрачной яркой блузе, под которой виднелся кружевной лифчик.

Аппетитные прелести модели выделялись под тканью. Акцента образу добавляли изображения детей на блузке.

Стоит отметить, что и в этот раз Белла позировала без макияжа. Она сняла себя снизу, смотря, видимо, в телефон.

Ранее мы писали, что в сети обсуждают сходство московской школьницы Киры и Беллы Хадид. Пользователи сети пишут, что девочка - дочь модели.

За три дня на Инстаграм школьницы подписались более 7000 человек. Под каждым постом люди отмечают Беллу Хадид и пишут Кире, как же она походит на знаменитость.

"Просто сегодня и вчера мои друзья скидывали мне фотографии, а я и как бы просто, я не знаю, с чего вы это взяли, но я не обижаюсь", - написала девочка в одном из постов.

Напомним, что Белла Хадид без белья и стыда показала своих сочных "подружек": "Мечта любого мужчины".

Ранее Politeka сообщала, что соблазнительная Белла Хадид сверкнула пикантными местами в прозрачном наряде: «Черная пантера».

Также Politeka писала, что Белла Хадид пыталась скрыть идеальное тело под белым мехом: "Ну, просто фантастика".