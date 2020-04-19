Американська модель, бізнесвумен і світська левиця Кім Кардашьян показала відверте фото в одній білизні, яке обтянуло її принади

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На фото Кім лежить на піску, по всій видимості на пляжі. Однак, замість купальника вона одягла нижню білизну власного бренду.

Кім підняла руку і піднесла до обличчя, з-за чого спокусливі тіні падають на її голову. Також модель прочинила рот і прикрила очі.

«Як гладко і красиво ти виглядаєш. Skims - це чудово!», «ти добре виглядаєш, мама!», «Гаряче», – написали в мережі.

Нагадаємо, що на фото Кім лежить на підлозі. На ній надіто боді бежевого кольору з стягуючим ефектом. Завдяки еластичною тканини пишні форми Кардашьян буквально взяті під контроль – її груди слухняно випирає через тонку тканину, а акцент на талії просто зводить з розуму.

Кардашьян повідомила, що у продажу знову з'явилося білизна її марки, яке зазвичай дуже швидко розкуповують.

Також ми писали, що Кім Кардашян показала, як виглядала в школі. Зірка опублікувала фото в Instagram. На знімку постала красива школярка з розпущеним каштановим волоссям. Кім дивилася в камеру, майже чорними очима. На шиї у модниці - кулон на чорній нитці, а у вухах сережки блищать. Кардашьян позує в білій блузі і темному жакеті.

Від красуні не можна відвести погляду - великі очі, пухкі губи, чорні брови і пишні вії.

Нагадаємо, що бесстыдница Кардашьян в білизна-невидимці виставила напоказ розкішні форми: «Самий сік».

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