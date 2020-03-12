Светская львица, бизнесвуман, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян предстала в стильном образе

Свежим снимком она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На фото 40-летняя звезда одета в черное бархатное платье с одним оголенным плечом. Девушка забрала волосы, что добавляет ее образу особого шарма. Бархат выгодно подчеркнул пышные бедра Кардашьян. Кстати, на фото видно накачанные руки звезды. Похоже, светская львица всерьез занялась спортом, чтобы держать себя в форме.

Пост Кардашьян собрал 1,4 миллиона лайков. Поклонники знаменитости в восторге от ее нового образа.

«Идеальная детка», «Вау», «Королева», «Ты невероятно красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян поделилась снимком из самолета. Смуглая Ким предстала в белом костюме, который идеально подчеркнул ее загар. Также на Ким были босоножки с крупными лямками, а завершали образ маленькая сумочка и макияж с акцентом на красивые глаза.

Ким Кардашьян стала известна после выхода на телеэкраны реалити-шоу «Семейство Кардашьян». У девушки есть четыре родных сестры и брат. Ее мать – успешная бизнесвуман, а отец был адвокатом. У самой Кардашьян на данный момент четверо детей. Двоих она родила сама, а двоих ей помогла родить суррогатная мать. Сейчас Ким замужем за рэпером Канье Уэстом. Правда, до этого брака у нее было много других отношений и даже два брака. Кстати, первый муж проявлял по отношению к звезде физическое и эмоциональное насилие. На момент замужества Кардашьян была еще очень молодой и малоизвестной. Ей было всего 20 лет. Ким была уязвима, поскольку тогда еще была никем, а ее муж был известным продюсером.

Напомним, что роскошная Кардашьян без одежды показала, за что ее любят мужчины: «самый сок».

Также Politeka писала, что сочная Кардашьян разделась и выпятила на камеру свои главные богатства: «Хороша, чертовка!».

А еще Politeka сообщала, что горячая Ким Кардашьян померилась сочными прелестями с младшей сестрой: «Двойное удовольствие».