Мировая знаменитость Ким Кардашьян порадовала поклонников новыми откровенными снимками в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Моя любимая коллекция…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кардашьян позирует в тесном белье, которое элегантно подчеркивает ее пышные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Куколка», «вот это самый сок!», «это восхитительно», «божественный вид», «это горячо», «вау, бомба!», «какие роскошные формы – всем бы такие!», - пишут они.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян предстала перед фанатами с пышной прической и большими стрелками на веках. Девушка окунулась в атмосферу 1970-х годов ради съемки в рекламе. Ким примерила облегающий наряд с большим поясом на талии.

Как известно, у Ким с ее мужем, рэпером Канье Уэстом четверо детей. Двоих малышей Кардашьян родила сама, а двоих паре выносила суррогатная мать. Как рассказывала Ким в интервью, она очень хотела родить детей сама, но врачи ей запретили. Более того, первые две беременности Ким тоже пережила с трудом. Так как звезда мечтала о большой семье, она прибегла к помощи суррогатной матери.

Пополнение в семействе произошло у пары в 2018 и 2019 годах. Позже Ким призналась, что могла бы завести еще двоих детей, но не будет, потому что не хочет быть старой мамой. Звезда заявила, что четверо детей – это тоже хорошо. Как известно, у ее матери Крис Дженнер шестеро детей.

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