Ким Кардашьян затянула свои впечатляющие формы в латекс ради стильной фотосессии со своей старшей сестрой Кортни

Сестры Кардашьян не устают радовать своих поклонников новыми луками в своих нескончаемых фотосессиях. Каждая представительница звездного семейства имеет свои многочисленные бизнес-проекты, но периодически они работают и друг с другом, в том числе и для съемок.

Как сообщает Politeka, на этот раз в новой совместной фотосессии снялись две старшие сестры: Кортни и Ким Кардашьян. Они поделились фотографиями на своих страницах в Инстаграм. Для съемок красотки выбрали идеально сочетающиеся друг с другом брючные костюмы, полностью состоящие из латекса. При этом Ким облачилась в костюм горчичного оттенка с перчатками и поясом, а вот ее сестра выбрала бордовый наряд с высокими сапогами.

Для фотографий обе сестры выбрали сдержанные и элегантные позы, которые идеально сочетаются с роскошным интерьером на фоне.

«Ты как соус «барбекю» для моей медовой горчицы», - забавно подписала снимки в своем Инстаграм Ким.

«Ты как круассан для моего шоколадного хлеба», - ответила уже на своей странице Кортни.

Стоит ли говорить о том, что поклонники звездных сестричек пришли в восторг от того, что смогли увидеть их в совместной фотосессии. Оба поста сестер в Инстаграм меньше чем за час набрали сотни тысяч лайков и тысячи комментариев.

Ранее мы писали о том, что Кардашьян поделилась снимком в новом образе. На фото 40-летняя звезда одета в черное бархатное платье с одним оголенным плечом. Девушка забрала волосы, что добавляет ее образу особого шарма. Бархат выгодно подчеркнул пышные бедра Кардашьян. Кстати, на фото видно накачанные руки звезды. Похоже, светская львица всерьез занялась спортом, чтобы держать себя в форме.

Пост Кардашьян собрал 1,4 миллиона лайков. Поклонники знаменитости в восторге от ее нового образа.

Напомним, Ким Кардашьян затянула загорелое тело в один белый пиджак.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Кардашьян закутала прелести в черный бархат, выглядит впечатляюще.

Также Politeka писала, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы.