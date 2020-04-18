Популярна фотомодель і бізнесвумен Емілі Ратаковськи похвалилася неймовірними кадрами, які було зроблено під час пікантної фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, американська модель і актриса Емілі Ратаковськи протягом останніх двох років є дизайнером власного бренду Inamorata. Для просування зірка активно знімається в рекламних кампейнах і просуває роботи на своїх сторінках у соціальних мережах.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram вона показала кілька кадрів з фотосесії для модного журналу. На знімку дівчина постала в крихітних трусиках від бікіні власного бренду Inamorata. При цьому красуня вирішила не надягати верх купальника.

На першому фото Емілі стоїть впівоберта до камери, одягнена тільки в плямисте бікіні. При цьому вона притиснулася своїми грудьми до одвірка, тому її досконале тіло на першому плані: спокусливий прогин спини, пружні сідниці, тоненька талія, довгі ноги. Оголені груди Ратаковськи прикриває руками, показавши всім найсоковитіший ракурс.

На другому фото дівчина стоїть перед шанувальниками, повернувшись спиною до камери. Образ спокусниці доповнює пляжна панама.

Коли дивишся на кадри в голову приходить лише одна фраза: "Її вигини зводять з розуму".

На жаль знаменита красуня закрила знімки від коментарів, показавши відповідні кадри у своєму Instagram-Stories. Тому користувачі мережі можуть лише спокійно насолодитися її неземною красою, а також ідеальним тілом.

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