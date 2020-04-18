Популярная фотомодель и бизнесвумен Эмили Ратаковски похвасталась неимоверными кадрами, которые были сделан во время пикантной фотосесии
Как сообщает Politeka.net, американская модель и актриса Эмили Ратаковски в течение последних двух лет является дизайнером собственного бренда Inamorata. Для продвижения звезда активно снимается в рекламных кампейнах и продвигает работы на своих страницах в социальных сетях.
На этот раз на своей странице в Instagram она показала несколько кадров с фотосессии для модного журнала. На снимке девушка предстала в крошечных трусиках от бикини собственного бренда Inamorata. При этом красотка решила не надевать верх купальника.
"Нет налички": украинцы вывели ПриватБанк на чистую воду, что происходит
"На улицы выведут спецназ": власть в Украине пошла на крайние меры, "мы предупреждаем..."
Самолет с россиянами неожиданно рухнул, никто не выжил: первые подробности и кадры трагедии
Брэду Питту и не снилось: самые горячие двойники Анджелины Джоли, которые превзошли ее по красоте, фото
На первом фото Эмили стоит вполоборота к камере, одетая только в пятнистое бикини. При этом она прижалась своей грудью к дверному косяку, потому ее совершенное тело на первом плане: соблазнительный прогиб спины, упругие ягодицы, точеная талия и длинные ноги. Голую грудь Ратаковски прикрывает руками, показав всем самый сочный ракурс.
На втором фото девушка стоит перед поклонниками, повернувшись спиной к камере. Образ соблазнительницы дополняет пляжная панама.
Когда смотришь на кадры в голову приходит лишь одна фраза: "Ее изгибы сводят с ума".
К сожалению знаменитая красотка закрыла снимки от комментариев, показав соответствующие кадры в своем Instagram-Stories. Поэтому пользователи сети могут лишь спокойно насладиться ее неземной красотой, а также идеальным телом.
Напомним, Ратаковски затянула аппетитные достоинства тонкой тканью.
Как сообщала Politeka, горячая Ратаковски показала непристойные игры с подругой.
Также Politeka писала, что бесстыдница Ратаковски показала запретные места в прозрачном костюме.