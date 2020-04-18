Популярная фотомодель и бизнесвумен Эмили Ратаковски похвасталась неимоверными кадрами, которые были сделан во время пикантной фотосесии

Как сообщает Politeka.net, американская модель и актриса Эмили Ратаковски в течение последних двух лет является дизайнером собственного бренда Inamorata. Для продвижения звезда активно снимается в рекламных кампейнах и продвигает работы на своих страницах в социальных сетях.

На этот раз на своей странице в Instagram она показала несколько кадров с фотосессии для модного журнала. На снимке девушка предстала в крошечных трусиках от бикини собственного бренда Inamorata. При этом красотка решила не надевать верх купальника.

На первом фото Эмили стоит вполоборота к камере, одетая только в пятнистое бикини. При этом она прижалась своей грудью к дверному косяку, потому ее совершенное тело на первом плане: соблазнительный прогиб спины, упругие ягодицы, точеная талия и длинные ноги. Голую грудь Ратаковски прикрывает руками, показав всем самый сочный ракурс.

На втором фото девушка стоит перед поклонниками, повернувшись спиной к камере. Образ соблазнительницы дополняет пляжная панама.

Когда смотришь на кадры в голову приходит лишь одна фраза: "Ее изгибы сводят с ума".

К сожалению знаменитая красотка закрыла снимки от комментариев, показав соответствующие кадры в своем Instagram-Stories. Поэтому пользователи сети могут лишь спокойно насладиться ее неземной красотой, а также идеальным телом.

Напомним, Ратаковски затянула аппетитные достоинства тонкой тканью.

Как сообщала Politeka, горячая Ратаковски показала непристойные игры с подругой.

Также Politeka писала, что бесстыдница Ратаковски показала запретные места в прозрачном костюме.