Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи, здивувала зовнішністю

Шанувальники знаменитості створили фан-сторінку, на якій публікують різні фото свого кумира, пише Politeka.net. Цього разу зірка з'явилася в топі з глибоким декольте.

Наряд тримався на грудях, підкреслюючи її: "Форми хоч куди!". У Емілі ідеальне, можна сказати шовкове тіло, тому крім грудей, погляд притягує і воно.

На талії можна помітити пояс і красиву плісировану спідницю. Емілі розпустила волосся, лоб прикритий чолкою, яку зараз зірка не носить.

Макіяж зроблений з акцентом на очі. Модель прочинила ніжні пухкі губи. Емі закинула пасма за вушко, посвітивши сережками.

Знімок вийшов дуже гарячим і в той же час ніжним.

Зірка позувала в кімнаті, позаду неї можна побачити двері і шафу.

За три години пост зібрав лише два десятки лайків і жодного коментаря.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи одягла облягаюче плаття на тонких бретелях. Наряд мав глибоке декольте, і виріз в районі струнких ніжок. Зірка йшла в босоніжках на високих підборах.

Актриса завершила образ різними аксесуарами: очками, сережками, годинниками і, звичайно ж, маленькою сумочкою.

Красуня йшла по вулиці, а тим часом її волосся розвіював вітер.

Артистка вирішила не підписувати фото, поставивши лише смайлик.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи постала в шовковій сукні з глибоким декольте і високим вирізом. Це був вечірній наряд в підлогу з пікантними вирізами.

Сілуетна сукня кольору слонової кістки ідеально підкреслює стрункі форми своєї власниці, видно.

Високий розріз показав довгі спортивні ніжки Ратаковськи. Модель виглядає в такому образі просто приголомшливо.

Нагадаємо, Ратаковски затягнула апетитні гідності тонкою тканиною.

Як повідомляла Politeka, гаряча Ратаковски показала непристойні ігри з подругою.

Також Politeka писала, що бесстыдница Ратаковски показала заборонені місця в прозорому костюмі.