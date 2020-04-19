Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи, здивувала зовнішністю
Шанувальники знаменитості створили фан-сторінку, на якій публікують різні фото свого кумира, пише Politeka.net. Цього разу зірка з'явилася в топі з глибоким декольте.
Наряд тримався на грудях, підкреслюючи її: "Форми хоч куди!". У Емілі ідеальне, можна сказати шовкове тіло, тому крім грудей, погляд притягує і воно.
На талії можна помітити пояс і красиву плісировану спідницю. Емілі розпустила волосся, лоб прикритий чолкою, яку зараз зірка не носить.
Макіяж зроблений з акцентом на очі. Модель прочинила ніжні пухкі губи. Емі закинула пасма за вушко, посвітивши сережками.
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Знімок вийшов дуже гарячим і в той же час ніжним.
Зірка позувала в кімнаті, позаду неї можна побачити двері і шафу.
За три години пост зібрав лише два десятки лайків і жодного коментаря.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи одягла облягаюче плаття на тонких бретелях. Наряд мав глибоке декольте, і виріз в районі струнких ніжок. Зірка йшла в босоніжках на високих підборах.
Актриса завершила образ різними аксесуарами: очками, сережками, годинниками і, звичайно ж, маленькою сумочкою.
Красуня йшла по вулиці, а тим часом її волосся розвіював вітер.
Артистка вирішила не підписувати фото, поставивши лише смайлик.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи постала в шовковій сукні з глибоким декольте і високим вирізом. Це був вечірній наряд в підлогу з пікантними вирізами.
Сілуетна сукня кольору слонової кістки ідеально підкреслює стрункі форми своєї власниці, видно.
Високий розріз показав довгі спортивні ніжки Ратаковськи. Модель виглядає в такому образі просто приголомшливо.
Нагадаємо, Ратаковски затягнула апетитні гідності тонкою тканиною.
Як повідомляла Politeka, гаряча Ратаковски показала непристойні ігри з подругою.
Також Politeka писала, що бесстыдница Ратаковски показала заборонені місця в прозорому костюмі.