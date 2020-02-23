Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, показала смелое фото





Как передает Politeka.net, модель Эмили Ратаковски прославилась благодаря своему личному блогу в Instagram. В блоге она часто публикует слишком откровенные кадры, на которых демонстрирует безупречную фигуру и яркие соблазнительные образы.

На этот раз модель опубликовала снимок, на котором засветила свою грудь. Известно, что Эмили, как и многие топ-модели, приняли участие в показе мод от Versace.



Ратаковски предстала на кадре в обворожительном платье красного цвета, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительные формы.

Глубокое декольте стало изюминкой образа модели и не оставило никого равнодушным - за несколько часов пост собрал более трехсот тысяч лайков.

Как поделилась в подписи к посту сама Эмили, она почувствовала себя королевой.

Кроме того, она опубликовала в своих сторис более пикантный снимок, на котором уже можно полюбоваться ее фантастическими ногами.

Ранее звезда решила похвастаться своими стройными длинными ногами и глубоким декольте.

Так, звезда вышла на прогулку в боди черного оттенка, который обтянул ее соблазнительные формы, подчеркнув все достоинства ее фигуры. Изюминкой ее образа стали высокие кожаные сапожки красного оттенка.







