Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, показала смелое фото
Как передает Politeka.net, модель Эмили Ратаковски прославилась благодаря своему личному блогу в Instagram. В блоге она часто публикует слишком откровенные кадры, на которых демонстрирует безупречную фигуру и яркие соблазнительные образы.
На этот раз модель опубликовала снимок, на котором засветила свою грудь. Известно, что Эмили, как и многие топ-модели, приняли участие в показе мод от Versace.
Ратаковски предстала на кадре в обворожительном платье красного цвета, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительные формы.
Глубокое декольте стало изюминкой образа модели и не оставило никого равнодушным - за несколько часов пост собрал более трехсот тысяч лайков.
Как поделилась в подписи к посту сама Эмили, она почувствовала себя королевой.
Кроме того, она опубликовала в своих сторис более пикантный снимок, на котором уже можно полюбоваться ее фантастическими ногами.
Ранее звезда решила похвастаться своими стройными длинными ногами и глубоким декольте.
Так, звезда вышла на прогулку в боди черного оттенка, который обтянул ее соблазнительные формы, подчеркнув все достоинства ее фигуры. Изюминкой ее образа стали высокие кожаные сапожки красного оттенка.
Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым: «на его месте…».
Как сообщала Politeka, звездные дивы померялись фото в бикини: «горячо».
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами: «ни капли стыда».