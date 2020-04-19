Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, удивила внешностью

Поклонники знаменитости создали фан-страничку, на которой публикуют различные фото своего кумира, пишет Politeka.net. В этот раз звезда предстала в топе с глубоким декольте.

Наряд держался на груди, подчеркивая ее: "Формы хоть куда!". У Эмили идеальное, можно сказать, шелковое тело, поэтому кроме груди, взгляд притягивает и оно.

На талии можно заметить пояс и красивую плиссированную юбку. Эмили распустила волосы, лоб прикрыт челкой, которую сейчас звезда не носит.

Макияж сделан с акцентом на глаза. Модель приоткрыла нежные пухлые губы. Эми закинула пряди за ушко, посветив сережками.

Снимок получился очень горячим и в то же время нежным.

Звезда позировала в комнате, позади нее можно увидеть дверь и шкаф.

За три часа пост собрал всего два десятка лайков и ни одного комментария.

Напомним, Эмили Ратаковски надела облегающее платье на тонких бретельках. Наряд имел глубокое декольте, и вырез в районе стройных ножек. Звезда шла в босоножках на высоком каблуке.

Актриса завершила образ различными аксессуарами: очками, серьгами, часами и, конечно же, маленькой сумочкой.

Красотка шла по улице, а тем временем ее волосы развеивал ветер.

Артистка решила не подписывать фото, поставив лишь смайлик.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски предстала в шелковом платье с глубоким декольте и высоким вырезом. Это был вечерний наряд в пол с пикантными вырезами.

Силуэтное платье цвета слоновой кости идеально подчеркивает стройные формы своей обладательницы, видно.

Высокий разрез показал длинные спортивные ножки Ратаковски. Модель выглядит в таком образе просто потрясающе.

Напомним, Ратаковски затянула аппетитные достоинства тонкой тканью.

Как сообщала Politeka, горячая Ратаковски показала непристойные игры с подругой.

Также Politeka писала, что бесстыдница Ратаковски показала запретные места в прозрачном костюме.