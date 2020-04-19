Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, удивила внешностью
Поклонники знаменитости создали фан-страничку, на которой публикуют различные фото своего кумира, пишет Politeka.net. В этот раз звезда предстала в топе с глубоким декольте.
Наряд держался на груди, подчеркивая ее: "Формы хоть куда!". У Эмили идеальное, можно сказать, шелковое тело, поэтому кроме груди, взгляд притягивает и оно.
На талии можно заметить пояс и красивую плиссированную юбку. Эмили распустила волосы, лоб прикрыт челкой, которую сейчас звезда не носит.
Макияж сделан с акцентом на глаза. Модель приоткрыла нежные пухлые губы. Эми закинула пряди за ушко, посветив сережками.
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Снимок получился очень горячим и в то же время нежным.
Звезда позировала в комнате, позади нее можно увидеть дверь и шкаф.
За три часа пост собрал всего два десятка лайков и ни одного комментария.
Напомним, Эмили Ратаковски надела облегающее платье на тонких бретельках. Наряд имел глубокое декольте, и вырез в районе стройных ножек. Звезда шла в босоножках на высоком каблуке.
Актриса завершила образ различными аксессуарами: очками, серьгами, часами и, конечно же, маленькой сумочкой.
Красотка шла по улице, а тем временем ее волосы развеивал ветер.
Артистка решила не подписывать фото, поставив лишь смайлик.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски предстала в шелковом платье с глубоким декольте и высоким вырезом. Это был вечерний наряд в пол с пикантными вырезами.
Силуэтное платье цвета слоновой кости идеально подчеркивает стройные формы своей обладательницы, видно.
Высокий разрез показал длинные спортивные ножки Ратаковски. Модель выглядит в таком образе просто потрясающе.
Напомним, Ратаковски затянула аппетитные достоинства тонкой тканью.
Как сообщала Politeka, горячая Ратаковски показала непристойные игры с подругой.
Также Politeka писала, что бесстыдница Ратаковски показала запретные места в прозрачном костюме.