Такого от звезды не ожидал никто!

Супермодель Эмили Ратаковский сверкнула безупречной фигурой во время отдыха в Греции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Греция 2018 🇬 🇷 из архивов. Я люблю эту фотографию и никогда ее не публиковала», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ратаковски позирует сидя на мопеде в облегающем прозрачном наряде. Это произвело настоящий фурор среди ее поклонников.

«Вау, шалунья», «очень горячо», «красивая до невозможности», «красотка!», «бомбезная красота», - пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, порадовала соблазнительным образом своих преданных поклонников.

Звезда опубликовала в своем Инстаграм снимки, на которых она идет по улице.

На Ратаковски- облегающее платье на тонких бретельках. На пышной груди, тонкой талии, красивых бедрах - наряд сидел идеально.

Платье имело глубокое декольте, и вырез в районе стройных ножек. Звезда шла в босоножках на высоком каблуки.

Актриса завершила образ различными аксессуарами: очками, серьгами, часами и, конечно же, маленькой сумочкой.

Красотка шла по улице, а тем временем ее волосы развивал ветер.

Напомним, Ратаковски затянула аппетитные достоинства тонкой тканью.

Как сообщала Politeka, горячая Ратаковски показала непристойные игры с подругой.

Также Politeka писала, что бесстыдница Ратаковски показала запретные места в прозрачном костюме.