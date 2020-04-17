Супермодель Эмили Ратаковский сверкнула безупречной фигурой во время отдыха в Греции
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Греция 2018 🇬 🇷 из архивов. Я люблю эту фотографию и никогда ее не публиковала», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Ратаковски позирует сидя на мопеде в облегающем прозрачном наряде. Это произвело настоящий фурор среди ее поклонников.
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«Вау, шалунья», «очень горячо», «красивая до невозможности», «красотка!», «бомбезная красота», - пишут они.
Как сообщалось ранее, популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, порадовала соблазнительным образом своих преданных поклонников.
Звезда опубликовала в своем Инстаграм снимки, на которых она идет по улице.
На Ратаковски- облегающее платье на тонких бретельках. На пышной груди, тонкой талии, красивых бедрах - наряд сидел идеально.
Платье имело глубокое декольте, и вырез в районе стройных ножек. Звезда шла в босоножках на высоком каблуки.
Актриса завершила образ различными аксессуарами: очками, серьгами, часами и, конечно же, маленькой сумочкой.
Красотка шла по улице, а тем временем ее волосы развивал ветер.
Напомним, Ратаковски затянула аппетитные достоинства тонкой тканью.
Как сообщала Politeka, горячая Ратаковски показала непристойные игры с подругой.
Также Politeka писала, что бесстыдница Ратаковски показала запретные места в прозрачном костюме.