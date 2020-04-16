Звезда превзошла сама себя!

Супермодель Эмили Ратаковски порадовала фанатов снимком топлес во время отдыха на природе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Лимончик», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ратаковски позирует без белья, прикрывши интимное место руками. В одной из зних звезда держит лимон. Ее поклонники буквально рассыпались в комментариях кумиру.

«Какие лимончики», «божественное тело», «Боже, это невероятный вид!», «Эмили – ты просто богиня», «ну как можно быть настолько красивой?», - пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, порадовала соблазнительным образом своих преданных поклонников.

Звезда опубликовала в своем Инстаграм снимки, на которых она идет по улице.

На Ратаковски- облегающее платье на тонких бретельках. На пышной груди, тонкой талии, красивых бедрах - наряд сидел идеально.

Платье имело глубокое декольте, и вырез в районе стройных ножек. Звезда шла в босоножках на высоком каблуки.

Актриса завершила образ различными аксессуарами: очками, серьгами, часами и, конечно же, маленькой сумочкой.

Красотка шла по улице, а тем временем ее волосы развивал ветер.

Артистка не решила не подписывать фото, поставив лишь смайлик.

Напомним, Ратаковски затянула аппетитные достоинства тонкой тканью.

Как сообщала Politeka, горячая Ратаковски показала непристойные игры с подругой.

Также Politeka писала, что бесстыдница Ратаковски показала запретные места в прозрачном костюме.