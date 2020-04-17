Популярная модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret" Келли Гейл поразила соблазнительным фото в купальнике

Снимок звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. На фото девушка стоит на пляже или возле бассейна. Видно, что ее кожа еще влажная после купания. На красотке надет миниатюрный купальник розового цвета, который едва прикрывает небольшую грудь звезды.

Жгучая брюнетка смотрит в кадр, ее глаза горят опасным огоньком. Выглядит Гейл потрясающе.

За пару часов пост красотки собрал более 33 тысяч лайков. В комментариях модели оставили много комплиментов.

«Твой закат точно», «Милая леди», «Вау, это красивая женщина», «Солнечная», «Огонь», «Невероятная», «Тааак жарко», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Келли поделилась жарким фото в белой мокрой маечке. На снимке модель полностью мокрая, будто только что вышла из воды. Ее грудь прекрасно просматривается через одежду, но, похоже, модель это совершенно не смущает.

24-летняя Келли Гейл родом из Швеции, но имеет индийско-австралийские корни. Именно поэтому у нее такая яркая внешность. Девушку пригласили в модельный бизнес, когда ей было всего 13 лет. Она сотрудничала со множеством именитых брендов, в том числе с Victoria’s Secret.

Напомним, что Келли Гейл распахнула халатик и посветила невероятными объемами: "Какая сладкая".

Как ранее сообщала Politeka, Келли Гейл полностью разделась ради горячего кадра на улице: "Такое тело создано для...".

Также Politeka информировала, что Келли Гейл сняла одежду и показала, чем занимается в постели: "Совершенная".