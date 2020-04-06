Модель, екс-ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, мабуть, сумує за старими часами
Зірка опублікувала фото 2016 року в своєму Instagram, пише Рoliteka.net. На знімку Келлі Гейл позує в халатику бренду "Victoria’s Secret", готуючись до виходу на подіум.
Зірка розкрила халатик і посвітила гарними формами в нижній білизні: "Яка солодка". Білий мереживний ліфчик чудово підкреслив нереальні форми моделі. Груди стиснулася і для будь-якого чоловіка, впевнені, здадуться дуже апетитними, тим більше в такій білизні.
Келлі розпустила довге хвилясті волосся. Її губи - наче глянцеві в рожевому сяйві. Дівчина дивилася з-під пишних вій.
Загалом, красуня виглядала фантастично.
Дан Балан втратив голову і публічно обласкав Тіну Кароль: «Йому можна», жаркі кадри
"Лена, як там Швеція?": заплакана дружина Зеленського звернулася до українців і вразила видом
Кравець з "Квартал 95" осоромилася прямо на сцені, Кошовий не стерпів: повне відео
"Квартал 95" відчихвостив Зеленського прямо зі сцени, Кошовий не стримався: "Цього точно..."
Майже за 10 хвилин пост зібрав близько 6000 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі обсипали модель компліментами, вони називали її найпрекраснішою дівчиною, яку вони щойно бачили. Також деякі побажали успіхів у роботі та висловили сподівання, що шоу бренду нижньої білизни повернеться.
Нагадаємо, Келлі Гейл позувала впівоберта, щоб закарбувати пружні сідниці і рівну спинку. Також трохи був помітний сталевий прес моделі.
Модель розпустила волосся, і закинула частину з них за вушко, в результаті блиснувши сережкою.
Фото було зроблено з бійцівської грушею, яка бовтається на стелі.
В пості знаменитість розповіла, що записала своє тренування і запропонувала приєднатися.
Раніше повідомлялося, нещодавно Келлі Гейл стала обличчям нового аромату "Very Sexy Sea" від "Victoria’s Secret".
На фото ангел позував, лежачи в блакитній воді. Її волосся розтягнулися, а сама Гейл похвалилася апетитними формами.
Пружний прес, великі груди, тонка талія, стрункі ноги - мрія будь-якого володіти такою ідеальною красою.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру
Як раніше повідомляла Politeka, зірка Victoria’s Secret розставила ноги в чорних панчохах, «від такого зриває дах»: вражаючі кадри
Також Politeka інформувала, що роздягнена красуня з Victoria's Secret показала розкішне тіло прямо у ванній: очей не відірвати