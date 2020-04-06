Модель, екс-ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, мабуть, сумує за старими часами

Зірка опублікувала фото 2016 року в своєму Instagram, пише Рoliteka.net. На знімку Келлі Гейл позує в халатику бренду "Victoria’s Secret", готуючись до виходу на подіум.

Зірка розкрила халатик і посвітила гарними формами в нижній білизні: "Яка солодка". Білий мереживний ліфчик чудово підкреслив нереальні форми моделі. Груди стиснулася і для будь-якого чоловіка, впевнені, здадуться дуже апетитними, тим більше в такій білизні.

Келлі розпустила довге хвилясті волосся. Її губи - наче глянцеві в рожевому сяйві. Дівчина дивилася з-під пишних вій.

Загалом, красуня виглядала фантастично.

Майже за 10 хвилин пост зібрав близько 6000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали модель компліментами, вони називали її найпрекраснішою дівчиною, яку вони щойно бачили. Також деякі побажали успіхів у роботі та висловили сподівання, що шоу бренду нижньої білизни повернеться.

Нагадаємо, Келлі Гейл позувала впівоберта, щоб закарбувати пружні сідниці і рівну спинку. Також трохи був помітний сталевий прес моделі.

Модель розпустила волосся, і закинула частину з них за вушко, в результаті блиснувши сережкою.

Фото було зроблено з бійцівської грушею, яка бовтається на стелі.

В пості знаменитість розповіла, що записала своє тренування і запропонувала приєднатися.

Раніше повідомлялося, нещодавно Келлі Гейл стала обличчям нового аромату "Very Sexy Sea" від "Victoria’s Secret".

На фото ангел позував, лежачи в блакитній воді. Її волосся розтягнулися, а сама Гейл похвалилася апетитними формами.

Пружний прес, великі груди, тонка талія, стрункі ноги - мрія будь-якого володіти такою ідеальною красою.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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