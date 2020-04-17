Українська модель Альона Омович, яку називають копією Кім Кардашьян, вийшла на прогулянку у відвертому вбранні

Свіже фото зірка опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Омович вибрала для виходу в люди тісний чорний комбінезон, який обтягнув її струнку фігуру, однак не зміг вмістити величезни груди моделі. На голові у зірки красувалися африканські кіски, що тільки додало зухвалості образу. Головне достоїнство моделі буквально вивалилось з костюма, який ледь прикрив інтимні частини тіла зірки.

Шанувальники не змогли залишити коментарі до нових знімків, так як вона опублікувала їх у сторіз. Але вже зрозуміло, що на вулицях всі погляди були прикуті до цієї красуні.

Альона Омович відома своїми відвертими образами, вона не соромиться з'являтися на фото оголеною, тому її часто запрошують рекламувати нижню білизну і купальники.

Нещодавно модель поділилася гарячим знімком з подружкою. Вони сиділи на ліжку у відвертих сукнях з глибоким декольте. У обох дівчат досить значні форми, що вони без зайвої скромності продемонстрували. Варто відзначити, що себе Омович отфотошопила, а подругу залишила як є.

«Брю або Блонд?», - кокетливо запитала Омович у своїх підписників.

Нагадаємо, що Альона Омович спустила штани, показавши свої принади у всій красі: жаркі кадри.

Як раніше повідомляла Politeka, Омович покувиркалася в ліжку в мереживній білизні, фото без фільтрів: "Кішечка".

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