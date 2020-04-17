Українська модель Альона Омович, яку називають копією Кім Кардашьян, вийшла на прогулянку у відвертому вбранні
Свіже фото зірка опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Омович вибрала для виходу в люди тісний чорний комбінезон, який обтягнув її струнку фігуру, однак не зміг вмістити величезни груди моделі. На голові у зірки красувалися африканські кіски, що тільки додало зухвалості образу. Головне достоїнство моделі буквально вивалилось з костюма, який ледь прикрив інтимні частини тіла зірки.
Шанувальники не змогли залишити коментарі до нових знімків, так як вона опублікувала їх у сторіз. Але вже зрозуміло, що на вулицях всі погляди були прикуті до цієї красуні.
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Альона Омович відома своїми відвертими образами, вона не соромиться з'являтися на фото оголеною, тому її часто запрошують рекламувати нижню білизну і купальники.
Нещодавно модель поділилася гарячим знімком з подружкою. Вони сиділи на ліжку у відвертих сукнях з глибоким декольте. У обох дівчат досить значні форми, що вони без зайвої скромності продемонстрували. Варто відзначити, що себе Омович отфотошопила, а подругу залишила як є.
«Брю або Блонд?», - кокетливо запитала Омович у своїх підписників.
Нагадаємо, що Альона Омович спустила штани, показавши свої принади у всій красі: жаркі кадри.
Як раніше повідомляла Politeka, Омович покувиркалася в ліжку в мереживній білизні, фото без фільтрів: "Кішечка".
Також Politeka інформувала, що Омович пустилася у всі тяжкі і подратувала «персиками» у тонкому мереживі: гаряче фото.