Українська модель Альона Омович, яку називають копією Кім Кардашьян, влаштувала страсну фотосесію з подружкою

Модель відома своїми відвертими образами, вона не соромиться з'являтися на фото оголеною, тому її часто запрошують рекламувати нижню білизну і відверті сукні. На цей раз Омович вирішила показати фанатам ще одну красуню з модельного світу.

Спільне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото Омович сидить в компанії ще однієї моделі нижньої білизни. Дівчата одягнені в сукні з глибоким вирізом в районі декольте. У обох дівчат досить пишні форми, що вони без зайвої скромності продемонстрували.

«Брю або Блонд?», - кокетливо запитала Омович у своїх підписників.

За 20 хвилин пост моделі зібрав понад 3,5 тисяч лайків. В коментарях думки з приводу красунь розділилося. Одні голосували за брюнеток, а інші – за блондинок.

«Брю! А взагалі обидві», «Що з обличчям у брю», «Обидві гарненькі)», «Подвійне задоволення», «Брюнеточка безумовно!!!», «Брюнетка або блондинка? Як ніби хтось повинен обирати між ромашкою і трояндою», «Обидві шикарні», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альона Омович влаштувала гарячу фотосесію на балконі. Модель позувала без верхнього одягу, приспустивши мереживну чорну білизну. Одну грудь Омович кокетливо оголила, але прикрила її чашкою кави.

Нагадаємо, що Альона Омович в мереживній білизні змусила червоніти всіх: жаркі фото.

Як повідомляла Politeka, Омович спустила штани, показавши свої принади у всій красі: жаркі кадри.

Також Politeka писала, що Омович показала, як виглядала до пластики, без грудей і губ: «гаряча школярка».