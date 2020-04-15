Популярна модель Олена Омович похвалилася вражаючими формами в незвичайній білизні

Українська красуня отримала велику популярність в мережі завдяки своїм видатним формами, отриманими багато в чому завдяки пластичним операціям. Модель стала отримувати безліч пропозицій реклами нижньої білизни і купальників і навіть прославилася, як «українська Кардашьян».

Зараз Омович продовжує активно просувати свою сторінку в Instagram і публікує там безліч нових знімків. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз вона опублікувала в розділі Сторіз кадр, на якому позує в чорному мереживній білизні. Ліфчик комплекту відрізняється оригінальною формою і вигідно підкреслює груди красуні. Образ Омович доповнює оригінальна висока зачіска з дрібними косичками.

На жаль, численні шанувальники моделі не змогли прокоментувати її фото, адже в розділі Сторіз немає такої можливості.

До цього ми писали про те, що Омович вирішила показати фанатам ще одну красуню з модельного світу. Спільне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Омович сидить в компанії ще однієї моделі нижньої білизни. Дівчата одягнені в сукні з глибоким вирізом в районі декольте. У обох дівчат досить значні форми, що вони без зайвої скромності продемонстрували.

«Брю або Блонд?», - кокетливо запитала Омович у своїх передплатників.

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