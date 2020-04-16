Модель і інстадива Альона Омович, яку охрестили українською Кардашьян, завдяки її зухвалій зовнішності, знайшла спосіб здивувати шанувальників

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких з'явилася у відвертому образі. Гаряча брюнетка примірила розкішну мереживну білизну, в якій покрутилася у всіх ракурсах.

Альона з новою зачіскою (зірка нещодавно "перетворила" довгі локони в кіски-сінегали) позувала на ліжку. На одному з кадрів модель застигла спиною до камери, засвітивши шикарні стегна і апетитну п'яту точку. Омович кинула томний погляд через плече, відкривши губи.

На інших кадрах красуня постала спереду: Альона витончено вигиналася, розставляючи ноги і граючи руками.

Очевидно, модель не соромиться відвертих фотосесій і відчуває себе як риба у воді. На цей раз дівчина не стала обробляти знімки, написавши в соцмережі: "Кажуть фото без фільтрів заходять завжди🤔 1, 2, 3?😈"

Шанувальники вмить кинулися обговорювати пост знаменитості. Варто відзначити, не завжди коментарі повні одних лише компліментів, все частіше і частіше Альона стає жертвою хейтерів.

"Стильно, красиво і естетично 🔥"

"З цією зачіскою не дуже ( без хейта) 😕 з каре шикарно 😊❤️"

"А що з грудьми, вони якось звичайними стали, обвислі, зморшкуваті та в цілому мляві"

"Всі три варіанти прекрасні 💞"

"моя Кішечка ❤️"

Раніше ми повідомляли, Омович викликала захоплення у шанувальників, показавши на фото свою подружку-блондинку. Дівчатам є чим позмагатися за увагу користувачів.

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