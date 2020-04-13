Українська модель Альона Омович, яку називають копією Кім Кардашьян, показала фігуру в тісному топі і спущених штанях

На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала серію фото і відео, на яких вона позує в дуже відвертому образі, передає Рoliteka.net. Дівчина одягла тісний топ білого кольору, який ледве вмістив неосяжні груди зірки. Омович зняла себе дуже близько, щоб шанувальники могли насолодитися видом її принад. Крім цього модель записала відео, на якому спустила штани і показала себе у всій красі, засвітивши пружний прес і частину «п'ятої точки».

Варто зазначити, що Альона Омович змінила імідж. Вона зробила собі африканські косички. Крім цього, дівчина сильно опрацювала себе в фотошопі, через що її губи стали неприродно великими. Шанувальники не змогли залишити їй коментарі, так як відео дівчина опублікувала у себе в сторіз.

Раніше ми писали, що Омович влаштувала фотосесію в нижній білизні, яка максимально підкреслює її значні форми. Дівчина оголила своє розкішне тіло, щоб порадувати фанатів, які вже встигли засумувати на карантині.

Варто відзначити, що на карантині Омович практично позбулася можливості створювати новий контент, тому змушена ділитися з фоловерами архівними фотографіями.

Нагадаємо, що Альона Омович без білизни нагнулася перед камерою і засвітила зайве: "Така соковита".

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