Украинская модель Алена Омович, которую называют копией Ким Кардашьян, вышла на прогулку в откровенном наряде

Свежее фото звезда опубликовала в сториз на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Омович выбрала для выхода в люди тесный черный комбинезон, который обтянул ее стройную фигуру, однако не смог вместить необъятную грудь модели. На голове у звезды красовались африканские косички, что только добавило дерзости образу. Главное достоинство модели буквально вываливалось из костюма, которые едва прикрыл интимные части тела звезды.

Поклонники не смогли оставить комментарии к новым снимкам, так как она опубликовала их в сториз. Но уже понятно, что на улицах все взгляды были прикованы к этой красотке.

Алена Омович известна своими откровенными образами, она не стесняется появляться на фото обнаженной, поэтому ее часто приглашают рекламировать нижнее белье и купальники.

Недавно модель поделилась горячим снимком с подружкой. Они сидели на кровати в откровенных платьях с глубоким декольте. У обеих девушек весьма внушительные формы, что они без лишней скромности продемонстрировали. Стоит отметить, что себя Омович отфотошопила, а подругу оставила как есть.

«Брю или Блонд?», - кокетливо спросила Омович у своих подписчиков.

Напомним, что Алена Омович спустила штаны, показав свои прелести во всей красе: жаркие кадры.

Как ранее сообщала Politeka, Омович покувыркалась в постели в кружевном белье, фото без фильтров: "Кошечка".

Также Politeka информировала, что Омович пустилась во все тяжкие и подразнила «персиками» в тонком кружеве: горячее фото.