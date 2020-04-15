Британська модель Демі Роуз показала фанатам найближчих «друзів» на карантині, з якими вирішила пограти

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Роуз позує в одній майці лежачи на ліжку, граючи на камеру зі своєю собакою. Як можна помітити, зірка ледь не блиснула зайвим, оскільки майка була занадто тісна.

«Божественно», «ого, які величезні дині», «боже, яке тіло – краса», «пощастило твоєї собачці», «вау, як гаряче», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, британська модель і инстадива Демі Роуз, яку називають юної Кім Кардашьян, не втомлюється вражати формами.

Красуня опублікувала пікантне фото в ліжку. Модель з'явилася в крихітному помаранчевому бікіні на зав'язочках за спиною. Здається, зараз випадуть її принади.

Маленький купальник приховав найпотаємніше від очей, при цьому показавши неймовірні переваги зірки.

Пишні груди та сідниці привертали увагу, а тонка талія нікого не могла залишити байдужим. До того ж у Демі просто шовкова тіло, якому можна тільки позаздрити.

На пальцях красуні блищали персні, вона сперлася на руку і променисто усміхалася. Волосся Роуз закинула набік.

Видно, що вона лежала на білій незаправленной ліжку.

"Щасливої Пасхи 🐣", - підписала сміливий знімок знаменитість.

За 15 годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків та коментарів.

Зірку назвали милою, прекрасній і не могли намилуватися її прекрасними формами.

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