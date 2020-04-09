Популярная модель Деми Роуз поделилась соблазнительными фото топлес

Горячая красотка, которая благодаря своим пышным формам стала известна в сети как «британская Кардашьян», любит радовать своих многочисленных поклонников откровенными снимками в купальниках и нижнем белье. Сейчас красотка сидит дома на карантине и пересматривает свои архивные фото, демонстрируя самые удачные подписчикам.

Как сообщает Politeka.net, Деми опубликовала новый пост с двумя архивными фотографиями в своем Инстаграм. На них девушка позирует то ли в ванной, то ли в небольшом бассейне. Из одежды на Деми только крохотные трусики бикини, совсем не скрывающие ее пышной пятой точки, которую модель с удовольствием демонстрирует зрителям, стоя спиной к камере. На первом фото Роуз позирует в пол-оборота, прикрывая рукой обнаженную грудь.

На втором же снимке красотка полностью отвернулась от камеры и выливает себе на голову воду.

Поклонники не могли пройти мимо таких горячих кадров, и буквально забросали Деми восторженными комментариями и лайками.

До этого мы писали о том, что Роуз сверкнула аппетитными прелестями в мини-бикини. Она предстала спиной к фотографу, чтобы похвалиться своей главной гордостью - упругой пятой точкой.

Маленький верх купальника еле удерживал большую грудь модели. Тонкие лямки с него тянулись по всей спине, немного сдавливая ее.

Крохотный низ купальника звезда подняла выще бедер, из-за чего ягодицы смотрелись еще больше.

Напомним, Деми Роуз свела с ума божественным видом сзади, фото.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз в крохотном белье едва не потеряла огромных «близняшек».

Также Politeka писала, что знойная Деми Роуз вывалила напоказ свои прелести в экстремальном декольте.