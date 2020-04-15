Британская модель Деми Роуз показала фанатам ближайших «друзей» на карантине, с которыми решила поиграть

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Роуз позирует в одной майке лежа на кровати, играя на камеру со своей собакой. Как можно заметить, звезда едва не сверкнула лишним, поскольку майка была чересчур обтягивающая.

«Божественно», «ого, какие огромные дыни», «боже, какое тело – загляденье», «повезло твоей собачке», «вау, как горячо», - пишут они.

Как сообщалось ранее, британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, не устает завораживать формами.

Красотка опубликовала пикантное фото в постели. Модель предстала в крохотном оранжевом бикини на завязочках за спиной. Кажется, сейчас выпадут ее прелести.

Маленький купальник скрыл самое сокровенное от глаз, при этом показав невероятные достоинства звезды.

Пышные груди и ягодицы привлекали внимание, а тонкая талия никого не могла оставить равнодушным. К тому же у Деми просто шелковое тело, которому можно только позавидовать.

На пальцах красотки блестели кольца, она оперлась на руку и лучезарно улыбалась. Волосы Роуз закинула набок.

Видно, что она лежала на белой незаправленной постели.

"Счастливой Пасхи 🐣", - подписала смелый снимок знаменитость.

За 15 часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев.

Звезду назвали милой, прекрасной и не могли налюбоваться ее прекрасными формами.

Напомним, соблазнительная Деми Роуз затянула необъятные прелести в кружево.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз сбросила лишнюю одежду и показала свои достоинства: вкусные ракурсы.

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