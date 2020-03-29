Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала снимок с пробежки, для прогулки она выбрала умопомрачительный наряд
Как сообщает Politeka.net, Деми Роуз является известной моделью нижнего белья. Кроме моделинга, она также занимается музыкой и называет себя начинающим диджеем.
Популярной она стала благодаря страничке в Instagram, покорив интернет-пространство роскошными и дерзкими изгибами своего тела, которые она демонстрирует в рекламе нижнего белья и купальников.
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Деми Роуз, как и миллионы людей по всему миру сидит на карантине, но чтобы поклонники не забывали о ней, модель делиться своими соблазнительными снимками в сети. Она публикует старые фотосеты, а также показывает, как проводит свое время.
На днях на ее странице появилось фото на котором девушка предстала в спортивном наряде, который выгодно подчеркнул каждый изгиб ее пышной фигуры. Наряд обворожительной красотки состоял из топа яркого салатового оттенка и спортивной курточки. Топик натянулся настолько, что, кажется, еще немного и ткань не выдержит от напора ее невероятных размеров.
За ее спиной можно увидеть сосновый лес и дорожку, скорее всего девушка сделала снимок во время пробежки.
К сожалению пользователи сети не смогут оставить своих комментариев под соответствующим снимком, ведь Деми поделилась им в своем Сториз.
Напомним, аппетитная Деми Роуз оттянула купальник и показала свои прелести во всей красе
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